Álvaro de Luna y Nil Moliner se suman a la fiesta de LOS40 Primavera Pop

“Que el ritmo no pare, no pare no, que el ritmo no pare…”, es la filosofía que hemos cogido esta semana en LOS40 a la hora de dar los nombres de los confirmados de LOS40 Primavera Pop 2021, el festival con el que ponemos punto final a la primavera y damos la bienvenida al verano. Eso sí, de forma segura.

De este modo, un año más, tus artistas favoritos lo darán todo encima del escenario. Lo harán el próximo 18 de junio en el Palacio de Vistalegre de Madrid a partir de las 19:30. Una hora perfecta para cantar las canciones que te han marcado estos años. Y es que tenemos muchas ganas de volver a disfrutar un evento musical en directo a lo grande y, sin duda, este festival es perfecto para ello.

Y es que la cultura es segura y cumpliendo todas las medidas de seguridad, no hay excusa. De este modo, ¡compra ya tu entrada antes de que se agoten, porque están volando!

Álvaro de Luna se suma

Si esta mañana de viernes, Cristina Boscá y Dani Moreno “El Gallo” han desvelado los nombres de Marlon y Dani Fernández como nuevos confirmados, esta tarde ha sido Tony Aguilar el encargado de anunciar nuevas incorporaciones.

De este modo, el famoso presentador ha confirmado uno de los artistas revelación del momento: Álvaro de Luna. El joven estará en el escenario del Palacio Vistalegre para emocionar al público con sus canciones.

Sin duda, serán muchos y muchas los que cantarán Juramento de sal hasta quedarse afónicos. Y es que estamos seguros de que va a ser la banda sonora de muchas personas este verano.

Álvaro de Luna en LOS40 Primavera Pop / LOS40

Con su guitarra y su característica voz, Álvaro de Luna se ha convertido en una de las promesas del pop español en los últimos meses. Tras Juramento de sal, lanzó Duele, otra preciosa canción donde las cuerdas del instrumento vuelven a ser su perfecto aliado.

Nil Molinero también estará en la fiesta

Álvaro de Luna no ha sido el único confirmado por Tony Aguilar en la tarde del viernes. El presentador también ha anunciado el nombre de uno de los cantautores más queridos del panorama: Nil Moliner.

El catalán estará en el Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 18 de junio cantando algunas de sus canciones más exitosas: Mi Religión, Bailando… Lo que todavía no sabemos es si el joven se animará a interpretar Soldadito de Hierro junto a su amigo Dani Fernández. ¡Seguro que a los asistentes les encantaría!

Nil Moliner, nuevo confirmado para LOS40 Primavera Pop / LOS40

Un concierto único y a lo grande

Durante esta semana, se han ido confirmando algunos de los nombres que formaran parte de LOS40 Primavera Pop 2021. ¡Y menudos nombres! Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Omar Montes, Bombai, Rocco Hunt, Dani Fernández, Marlon… Vamos, que el espectáculo está asegurado.

Además, teniendo en cuenta que algunos de ellos han colaborado, seguro que vemos juntos sobre el escenario a más de uno. Y es que si por algo se caracteriza LOS40 Primavera Pop es por los grandes momentos que es capaz de conseguir.

Un evento seguro

Si te preocupa acudir al concierto, te tenemos que decir que en LOS40 apostamos por una cultura segura, anteponiendo tu seguridad ante todo. De este modo, LOS40 Primavera Pop 2021 contará con las medidas de seguridad oportunas contra el coronavirus.

Información y medidas anti COVID En LOS40 apostamos por la cultura segura, y es por ello por lo que LOS40 Primavera Pop seguirá con todas las medidas de seguridad para hacer frente al virus. Es recomendable acudir al evento al menos con una hora y media de antelación para así acceder a él con tranquilidad y seguridad, ya que el acceso se hará de forma escalonada. La toma de temperatura y el reparto de gel hidroalcóholico son algunas de las medidas que tomará la organización. Para seguir con el protocolo, el ropero y las consignas no estarán disponibles y el uso de la mascarilla será obligatorio. Es preferible que sea la FPP2. Por supuesto, se ha de mantener la distancia de seguridad en todo momento. Una vez que comienza el evento, los asistentes deberán permanecer sentados para evitar aglomeraciones. Esto también ocurrirá cuando finalice, pues la salida se hará también de forma escalonada por sectores y zonas. En LOS40 apostamos por una cultura segura respetando todas las medidas de seguridad para así poder recuperar poco a poco la vida en los conciertos y la música en directo. Porque sin la cultura, el mundo se para.

