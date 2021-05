Afrojack y David Guetta aterrizan con ‘Hero’, un himno de esperanza

Leer los nombres de Afrojack y David Guetta en los créditos de una canción ya nos indica que no va a decepcionarnos. Y eso es lo que hemos podido comprobar con Hero, un tema de ritmos dance que aterriza de la mano de los dos exitosos DJs.

Ambos se unen después de una lista de colaboraciones publicadas durante sus carreras. Another Life, Hey Mama y Dirty Sexy Money son algunos de estos títulos.

Afrojack y David Guetta saben hacer las cosas bien, y no solo nos regalan unos ritmos hipnotizantes, sino también una letra que necesitamos escuchar en estos tiempos de confusión y oscuridad. En ella, nos anima a creer que todos tenemos un héroe/heroína en nuestro interior. Somos fuertes y podemos hacer frente a las adversidades que se nos cruzan por el camino.

Hero es una oda a todos los héroes de nuestro tiempo. Una oda escrita por Ryan Ted, Stargate y Ellie Goulding. ¡Un combo explosivo de talentos!

"Mi hermano David Guetta y yo llevamos más de diez años trabajando juntos, no solo hemos hecho mucha música juntos, sino que también hemos tenido fiestas increíbles juntos. Me siento afortunado de poder sacar música con él hoy, y no puedo esperar a hacer otro set B2B con él pronto. David es definitivamente uno de mis héroes, y estoy j*didamente emocionado de presentaros esta canción", dice Afrojack en su cuenta de Instagram.

Pero el francés también tiene halagos para su compañero. "Mi amigo, mi hermano, mi partner in crime por más de diez años. Estoy muy feliz de lanzar Hero con él hoy", dice en redes sociales. Sin duda, ésta no será la última canción que lancen juntos en su carrera.

Y a ti, ¿qué te ha parecido Hero?