Cambios en los Premios GRAMMYs: hacen realidad el deseo de The Weeknd

The Weeknd dejó muy claro en marzo de este año que no quería saber nada de los Premios GRAMMY de por vida. Así lo anunció a través de un comunicado en The New York Times, en el que no dejó títere con cabeza.

El cantante mostró su enfado tras recibir cero nominaciones en la gala de este año, y echó la culpa a los comités secretos encargados de decidir dichas nominaciones. Aseguraba que ya había ordenado a su sello que no enviase su música a la Academia para futuras ediciones.

Pues bien, traemos novedades al respecto. La Academia de la Grabación ha anunciado la eliminación de dichos comités secretos, a excepción de diversas categorías, como es la de Producción. De este modo, de las nominaciones de las categorías principales se encargará un equipo de la propia Academia, por lo que estará en sus propias manos y no en las de externos.

"Más el 90% de los miembros [de la Academia] tendrán que pasar por un proceso de recalificación a final de año, asegurando que el cuerpo de las votaciones está activamente vinculado a la creación de música", explica en el comunicado. De este modo, intentan cumplir con su misiva de "transparencia y equidad" en la selección de los candidatos.

Pero ésta no es la única novedad que han anunciado. Dos nuevas categorías se suman a estos premios: Mejor Actuación Global y Mejor Álbum de Música Urbana.

"Los últimos cambios del proceso de los Premios GRAMMY son ejemplos principales de que el cometido de la Academia de la Grabación es representar con autenticidad a todos los creadores de música y garantizar que nuestras prácticas están en sintonía con el entorno musical en constante cambio", explica Ruby Marchand, directora de Industria de la Academia. "Confiamos en la experiencia de nuestros miembros votantes para reconocer la excelencia en la música cada año", añade.

¿Se animará The Weeknd a hacer las paces con la Academia? Tendremos que esperar para saberlo.