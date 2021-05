Estos son todos los artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop 2021

Ya es oficial. Vuelve la música en directo de la mano de LOS40 Primavera Pop. El próximo 18 de junio, nuestros artistas favoritos estarán en el Palacio Vistalegre de Madrid. Un lugar en el que no faltarán las ganas de pasarlo bien, las risas y, por supuesto, la música. ¿Te has hecho ya con tu entrada?

Pero, ¿quiénes son los que no faltarán a su cita con LOS40 para despedirse de la primavera por todo lo alto? Sigue leyendo para descubrir todos y cada uno de los nombres que formarán parte del cartel oficial de nuestro concierto. Eso sí, permanece muy atento/a porque iremos actualizando la lista próximamente.

La malagueña triunfa, no solo en España, sino también en Italia. Temas como A Un Paso de la Luna y Solo se han convertido en sus éxitos más recientes. Éxitos que sonarán, y muy alto, en el Palacio Vistalegre de Madrid el 18 de junio.

Ana Mena estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

¿Cómo iban a faltar temas como 11 Razones o Vas A Quedarte en LOS40 Primavera Pop? Para nosotros era impensable. Es por ello por lo que Aitana se suma al cartel de los confirmados para nuestra fiesta musical de la primavera.

Aitana estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

El baile tampoco podía faltar, y la encargada de traerlo será Lola Índigo. ¿Estás listo/a para darlo todo al ritmo de sus imparables hits? ¡Las palabras "fiesta" y "Lola Índigo" siempre van de la mano!

Lola Índigo estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

La banda valenciana siempre es capaz de levantarnos el ánimo con sus canciones. En estos tiempos tan confusos, es lo que todos necesitamos. Por ello, canciones como Tú Me Has Cambiado y Solo Si Es Contigo sonarán muy alto en el recinto madrileño.

Bombai estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Acompaña a Ana Mena en su último hit y sus canciones también han triunfado por todo el país. Omar Montes no puede decir "no" a una fiesta, y en el caso de LOS40 Primavera Pop, no iba a ser menos. Eso sí, no estará tan Solo como dice su colaboración con Ana.

Omar Montes estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Las baladas de Beret emocionan a cualquiera, y si suenan en directo, lo hacen aún más. El sevillano celebrará el regreso de la música en directo con LOS40 en junio de este año. ¡Todos soñábamos con la llegada de este momento!

Beret estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Es otro de los acompañantes de éxitos de Ana Mena. El italiano es el encargado de poner también voz a A Un Paso de la Luna. Su voz tampoco podía faltar sobre el escenario, y por ello no ha dudado en aceptar nuestra invitación.

Rocco Hunt estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Hace unas semanas entraron en la Lista de LOS40 con su tema Con Uñas Y Dientes. Tema que nos hemos asegurado que suene en directo el próximo 18 de junio. ¡La banda de Adrián no faltará a su cita!

Marlon estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Todo el que dude del talento de este artista debería asistir a LOS40 Primavera Pop para comprobar que su voz y sus letras son capaces de inspirar a cualquiera. ¡Ah! Y también su buen rollo sobre el escenario.

Dani Fernández estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Otro que transmite buenas vibras es Nil, que triunfa con temas como Mi Religión, Soldadito de Hierro y Libertad. Van a sonar muy alto en el Palacio Vistalegre de Madrid, y lo hará junto a su ejército de fans.

Nil Moliner estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

En LOS40 Primavera Pop queremos apostar, sobre todo, por el talento de nuestro país. Es por ello por lo que Álvaro de Luna no podía faltar. Nos ha inspirado con canciones como Juramento Eterno de Sal y Duele. Ellos también sonarán en nuestro festival de la primavera.

Álvaro de Luna estará en LOS40 Primavera Pop 2021 / LOS40

Todos estos artistas estarán sobre el escenario del Palacio Vistalegre de Madrid el próximo 18 de junio. Y tú, ¿te lo vas a perder? ¡Hazte con tu entrada!