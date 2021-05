Girl In Red lanza su álbum debut ‘if i could make it go quiet’: adictivo y genuino

Girl In Red lanza (por fin) su primer álbum debut, if i could make it go quiet, y es lo más genuino que vas a escuchar hoy. Marie Uvlen, el nombre de esta artista noruega de 22 años ha puesto en común once canciones de sonido lo-fi o bedroom pop, es decir, un estilo rudimentario que lo hace súper cercano. También ha experimentado con el rock, indie y pop en este primer disco tras hacerse viral en TikTok y ganarse un colchón de apoyo en cuestión de semanas.

Pero no solo se escucha muy real, las letras son todo lo que la Generación Z quiere escuchar. Girl In Red navega lo que es enamorarse por primera vez –de esa chica que no se le va de la cabeza- por no hablar de la forma en la que canta de su salud mental y otras temáticas que se salen de lo tradicional. Si alguien tiene que hacer una canción sobre lo mucho que ha pasado desde que no tiene sexo y lo mucho que se arrepiente de haberla cagado en una relación y titularla hornylovesickmess, es ella.

Como si componer fuera parte de ir a terapia, la vocalista escribe también sobre un episodio de bajón mental en Rue: “I rеmember you stayed up all night/ To make sure I was alright/ Believe me when I say/ I would have done the same/ I hate the way my brain is wired/ Can't trust my mind, it's such a liar/ Believe me when I say/ I can't carry the weight/ The weight”. La naturalidad con la que habla de estos temas ha hecho que las generaciones más jóvenes estén enganchadas a ella.

Estos son solo dos ejemplos entre las otras joyas: Did You Come?, Body And Mind, midnight love, Apartment 402 , . , I'll Call You Mine, o it would feel like this.

Ella define el disco como "intento por aprender lo que es ser humano; lidiar con las partes más terroríficas de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y hueso; a pesar de enfadada, rota e inclemente, poder mostrar mis sentimientos abiertamente; estoy alumbrando las partes más oscuras de mi mente y dejando entrar a todos; en if i could make it go quiet estoy tratando de entender qué c*ño está pasando".

Ahora que el álbum completo está disponible, sabemos que los adelantos de Serotonin y Stupid Bitch solo estaban dando paso a un mundo mejor. También dos días antes del lanzamiento, salía el casero y entrañable vídeo de Serotonin en el que un accidente en la cama elástica se convierte en el protagonista. Muy transparente, como es ella, y con mucho humor, lo hace parte importante del videoclip. Incluso Finneas O’ Connell, el hermano de Billie Eilish, contribuye a este tema con su producción.

Girl In Red actuará por primera vez este 3 de mayo en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon para presentar este primer proyecto, if i could make it g quiet. ¿Confirmamos que este es solo el primero de muchos? Confirmamos.