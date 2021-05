Maluma muestra su increíble cambio físico al más puro estilo Tuenti

Maluma es toda una caja de sorpresas, el colombiano siempre consigue sorprender con sus anécdotas, canciones, bailes y también sus fotos. El intérprete de Hawái se ha mostrado, en todo momento, sincero con sus orígenes y ha puesto en valor su esfuerzo por convertirse en uno de los grandes del género urbano habiendo comenzado desde abajo. Ahora, Maluma nos muestra otra parte de su pasado.

El colombiano ha compartido con sus 58 millones de seguidores unas imágenes nunca antes vistas y que muestran un pasado del cantante que pocos conocían. El nombre Maluma se ha convertido en sinónimo de rebeldía, desfase y excentricidades, pero detrás de esa imagen, también se escondía un joven ingenuo y con mirada angelical.

Una imagen al más puro estilo Tuenti

Así, el cantante ha mostrado una imagen de cómo era él hace años, comparándola con cómo es él hoy en día. En la primera fotografía, vemos a un adolescente con unas gafas de pasta sin cristales, una americana, una camiseta blanca y haciendo un gesto con las manos que estaba muy de moda cuando nuestra vida social se volcaba en la red social Tuenti.

De hecho, el título que ha escogido el cantante para esta publicación también es muy propio de aquellos que poníamos cuando usábamos esta red social y este es uno de los aspectos que tanto ha llamado la atención a sus fans.

"Si no me quisiste así, no me busques ahora", escribía Maluma entre risas mostrando la diferencia entre su imagen de adolescente y la actual de adulto en la que posa sin camiseta mirando fijamente a la cámara con una mirada seductora y echándose agua con una manguera por su cuerpo.

Después de que conociéramos el lado más sexy de Maluma con sus 10 bailes más sensuales, Maluma vuelve a posicionarse como uno de los hombres más atractivos del planeta con estas fotos tan personales.