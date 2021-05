Joe Jonas y Sophie Turner comparten fotos inéditas de su boda en Las Vegas

El amor sigue en el aire que respiran Joe Jonas y Sophie Turner después de dos años de casados. La pareja ha querido celebrar este aniversario en redes sociales desvelando fotografías inéditas de esta primera boda que tuvo lugar en Las Vegas en 2019 después de la fiesta de los Billboard Music Awards.

Una loca ceremonia que intrigó a sus seguidores, pero de la que no se supo mucho ya que, como el DJ de la fiesta -nada más y nada menos que Diplo- confesó: “Me quitaron el teléfono y lo guardaron en una celda durante la ceremonia. Eso sí, me dijeron que fue maravilloso”. Pocas fueron las imágenes que salieron de esa capilla dirigida por un doble de Elvis, ¡hasta ahora!

El hermano mediano de los Jonas Brothers y la actriz de Juego de Tronos han compartido algunos recuerdos de esa noche del 1 de mayo: los dos, aún vestidos de gala, bailando empapados dentro de la piscina, un beso apasionado entre sus seres queridos, incluso un momento divertido entre sus amigas y cuñadas Priyanka Chopra, mujer de Nick Jonas, y Danielle Jonas, mujer del mayor de todos, Kevin Jonas.

Esta boda, que tiene pinta de ser la más divertida, no fue la única. Jonas y Turner tuvieron una ceremonia mucho más clásica en Francia, lugar donde en principio deseaban celebrarlo. Una boda romántica en la que se cuidaron todos los detalles y donde ella lucía un diseño de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, la firma que suele vestir a la actriz sobre la alfombra roja.

¿Por qué dos veces?

Según confesó en su momento una fuente cercana a la revista People, Joe y Turner debían contraer matrimonio en los Estados Unidos para que este fuese legal, ya que su deseo es celebrarlo en Francia y, allí, una ceremonia religiosa por sí sola no constituye un matrimonio legal. Es por ello por lo que muchas parejas internacionales deciden contraer matrimonio legalmente antes de llevar a cabo la ceremonia religiosa o simbólica en Francia.

El pasado 2020 tenían su primera hija, Willa, con la que aumentaron la familia y su historia de amor.