Leigh-Anne Pinnock de Little Mix anuncia que está embarazada como una auténtica diosa

La familia Little Mix crece. Y no porque las chicas hayan apostado por una nueva integrante que ocupe el lugar de Jesy Nelson, quien se fue el pasado 2020 del grupo. La verdadera razón es que Leigh-Anne Pinnock está embarazada. ¡Una gran noticia!

La británica de 29 años ha comunicado en sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a su pareja, el futbolista Andre Gray.

Pinnock ha compartido tres preciosas fotos de una sesión en la que aparece luciendo orgullosa su incipiente tripita. Con un increíble look de dos piezas verde esmeralda, donde la falda se convierte en la verdadera protagonista, Leigh aparece como una auténtica diosa griega de la fertilidad.

En otra imagen la vemos junto a su chico, quien el pone una de las manos en la barriga y otra en el hombro. Una preciosa estampa con la que quieren decirles al mundo: vamos a ser papás.

Junto al post, la estrella musical ha escrito unas preciosas palabras que dejan claro que deseaba ser mamá desde hace meses:

“Hemos soñado con este momento durante tanto tiempo y no podemos creer que el sueño por fin se haga realidad... no podemos esperar a conocerte”.

Las felicitaciones no se han hecho esperar y tanto los fans como algunos rostros conocidos de la industria musical han felicitado a la joven pareja. Estos son solo algunos de los comentarios:

Mabel: “Estoy muy feliz por vosotros, ¡ebhorabuena!”

Millie Bobby Brown: “Felicidades, ¡estoy tan contenta por vosotros!”

Perrie Edwards: “No puedo parar de mirar estas fotos. Eres una visión. Os quiero mucho. Felicidades mi hermana preciosa”

Una pareja feliz

Leigh-Anne Pinnock y Andre Gray llevan cinco años saliendo. La cantante y el deportista se conocieron en 2016 y desde entonces son inseparables. Ambos se han dedicado preciosas palabras de amor en redes sociales y se han apoyado en sus trabajos.

De hecho, Andre apareció en el vídeo musical de Think About Us de 2019. La pareja se comprometió en mayo de 2020, tras cuatro años de relación. Eso sí, de momento parece que o han decidido pasar por el altar. Y es que las medidas sanitarias no son las mejores para dar una fiesta.