La pesadilla de Jesy Nelson que podría haber impulsado su salida de Little Mix

Este mismo lunes, 14 de diciembre, Little Mix anunciaba que Jesy Nelson dejaba el grupo tras nueve años. La británica de 29 años decía adiós a la banda para tristeza de los fans. Eso sí, Perrie Edwards, Leigh Anne Pinnock y Jade Thirlwall continuaban en el grupo.

La cantante, a la que conocimos gracias a la edición británica de Factor X, escribió un comunicado para sus fans donde explicaba las razones que la habían llevado a tomar esta decisión,

La joven aseguró que, aunque se queda con el corazón destrozado, necesita tiempo para estar con las personas que quiere.

Además, en el comunicado, Jesy ha hecho referencia al aspecto más complicado de formar parte de una girlband de éxito mundial: las continuas críticas que ha tenido que aguantar durante tantos años:

“La verdad es que estar tanto tiempo en un grupo ha afectado a mi salud mental. Encuentro muy complicada la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas”.

La pesadilla de Jesy en las redes sociales

Estas razones podrían haber sido las que han llevado a Jesy a tomar esta decisión tan complicada. De hecho, el pasado 2019, la cantante habló sin filtros sobre la pesadilla que había vivido durante su carrera musical por culpa de las continuas críticas que había recibido en internet.

En el documental de la BBC llamado Jesy Nelson: Odd One Out, la integrante de la girl band cuenta cómo las críticas llegaban sin parar, cuanto más aumentaba su fama, riéndose de su cuerpo:

“Se convirtió en un hábito. Me levantaba, entraba en Twitter y buscaba las peores cosas que decían sobre mí. Ponía en el buscador: ‘Jesy gorda’ o ‘Jesy fea’ y miraba lo que ponían. Todo el mundo me decía que lo ingnoraea, pero era como una adicción”.

Jesy recuerda algunos de los peores insultos que recibió: “Casi todos los comentarios eran acerca de mi aspecto: ‘Es una rata fea y gorda’; ‘¿Cómo ha conseguido meterse en este grupo de chicas?’; ‘¿Por qué está esa gorda ahí?’”

La cantante, por culpa del constante acoso que recibía en las redes sociales, decidió reaparecer en 2013 con bastantes kilos menos tras haberse “matado de hambre”, tal como ella asegura en el documental. La joven, que solo buscaba ser aceptada, pensó que así acabarían los insultos.

En el documental, Jesy se abre en canal y cuenta lo mal que lo paso durante todos estos años: “Solo recuerdo pensar que nunca se iba a acabar. Me levantaba todos los días y pensaba que iba a sentirme mal durante toda mi vida. Me pasaba horas en la cama pensando ‘hazlo, date prisa’”.

Jesy relata en aquel vídeo cómo intentó suicidarse: “Recuerdo irme a la cocina y tomarme tantas pastillas como podía. Mi ex de entonces se levantaba y me decía ‘¿Pero por qué lloras?’ y yo no podía dejar de decirle ‘Simplemente me quiero morir’”

Por suerte, Jesy fue trasladada de urgencia al hospital por intento de suicidio. La joven no sufrió consecuencias físicas y ahora puede contar su historia.