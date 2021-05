Zara Beauty: La nueva marca de maquillaje de Inditex es vegana, sostenible e inclusiva

Empieza una nueva era para el maquillaje y Zara Beauty no ha dudado en sumarse a esta ola. Inditex presenta esta nueva marca propia que contará con un espacio único, no se trata esta vez de una pequeña colección dentro de las tiendas de ropa, a partir del 12 de mayo.

Han sido los propios consumidores los que lo han pedido a gritos una marca de maquillaje que cumpla todas sus exigencias, todas aquellas preocupaciones que vienen con estos productos. Una marca que sea sostenible, vegana, limpia (en este caso con el uso de envases reciclables), además de ser inclusiva y diversa, teniendo en cuenta todo tipo de pieles, edad, género o estilo.

Son un conjunto de 130 productos creados en colaboración con la maquilladora británica Diane Kendal que irá aumentando con el tiempo. En junio lanzarán un total de 170, entre los que encontraremos labiales, paletas de bronceadores, coloretes e iluminadores, productos para la mirada, para las uñas, aceites y brochas.

“Creo que la pandemia le ha dado tiempo a la gente para reflexionar, somos mucho más conscientes ahora de que queremos utilizar más productos elaborados de forma consciente. Creo que nos preocupa más lo que ponemos en nuestra piel, cómo afecta al medioambiente, y lo bueno de Zara es que está en la posición de crear una línea que encaje con todos esos parámetros”, cuenta Diane a Vogue.

Lo que está todavía en proceso de trabajo son las bases de maquillaje ya que están buscando toda la variedad y rango de tonos. El lema de Zara Beauty es There is no beauty, only beauties, es decir, ‘no hay belleza, solo bellezas’, reflejando los valores de la marca. Para enseñar todas estas creaciones al mundo, han contado con la participación de fotógrafos reputados como Steven Meisel, David Sims o Mario Sorrenti, entre otros.

Siguiendo con la nueva era del maquillaje, será mediante tecnología como probarán las usuarias sus productos vía online. Recreando virtualmente su efecto en la persona antes de añadirla al carrito. Si acuden presencialmente, disfrutarán de una experiencia personalizada.

Zara Beauty llegará a toda Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda, hasta alcanzar todo el globo. De momento cuenta con 22 tiendas físicas, cuatro de ellas en España: Marbella (Centro Comercial Marina Banús), A Coruña (Compostela 3-5), Madrid (Serrano 23) y Barcelona (Paseo de Gracia 16).