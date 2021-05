Bad Bunny marca tendencia con un look de falda y chaqueta

Es evidente que Bad Bunny es uno de los artistas más queridos. Sus canciones han viajado por todo el mundo, y su lucha por los derechos y la igualdad ha conquistado a millones de personas.

El puertorriqueño también nos ha inspirado a través de la moda. Cuenta con un gusto peculiar que lo hace único, y este se ha convertido en un modelo para otros muchos jóvenes alrededor del mundo. Admítelo, tú también te has cruzado con alguno que ha querido seguir el estilo del cantante. Sin duda, Bad Bunny marca tendencia.

Pero nuestro protagonista no solo ha unido su voz a la reivinvidación, sino también a través de la moda. Hemos de recordar que se presentó a su actuación en el programa de Jimmy Fallon luciendo una falda en protesta por la muerte de Alexa, una joven trans de Puerto Rico. Pues bien, ahora Bad Bunny ha demostrado que la moda no entiende de géneros, edades, ni tampoco nacionalidades.

El cantante ha protagonizado la portada de la edición musical del año de la revista WMag. En ella vemos cómo luce una chaqueta de cuadros con una camisa y corbata de color rojo anaranjado. Si indagamos en el resto de imágenes de la sesión de fotos, nos encontramos con otra foto de cuerpo entero. Una falda, también de cuadros, así como también unas botas de vaquero y unos pendientes de aros completan el look.

Sin duda, el puertorriqueño sabe cómo innovar y convertir lo que puede parecer un look sencillo en una tendencia para millones de jóvenes. Y es que esta chaqueta y falda de Louis Vuitton lo han dejado muy claro: a Bad Bunny no hay prenda que se le resista.

Pero el modelito de nuestro protagonista no es lo único que ha llamado la atención de todo el que ha llegado a esta entrevista. También lo han sido las palabras que ha regalado a Rosalía, con la que ha trabajado en su colaboración La Noche de Anoche. ¿Cómo fue trabajar con ella? "Precioso. Ha sido una de las canciones que más me han dado vida en una colaboración. O sea, la sentimos. Me encantó la experiencia de trabajar en un vídeo con ella. Así que, de verdad, fue muy bonito", desvela el cantante.

Como indican algunas de las líneas de dicha entrevista, detrás del nombre de Bad Bunny se encuentra Benito Antonio Martínez-Ocasio. El joven de Vega Baja, un pueblo costero a 30 millas de San Juan, ha luchado para alcanzar sus sueños. Actualmente, está agradecido de haberlo conseguido, ya que es consciente de que no todos tienen la oportunidad de dedicarse a su mayor pasión.

Pero lo que él desconocía es que, además de su voz, su gusto por la moda también se ha convertido en una herramienta de revolución y expresión. Una imagen vale más que mil palabras.