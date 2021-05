Miguel Poveda toma el relevo a ELE cantando en el nuevo anuncio de Bankinter

Bankinter lo ha vuelto a hacer. El banco dirigido por María Dolores Dancausa ha echado mano de la agencia de comunicación Sioux meet Cyranos para seguir la línea que inició en los meses más duros de la pandemia y elaborar un segundo anuncio publicitario basado en el dinero en el que defiende el valor de mantenerse si cambios en un tiempo en el que todo parece estar en una evolución constante.

En esta ocasión el banco ha echado mano de Miguel Poveda, quien ha tomado el relevo a la compositora madrileña Elena Iturrieta, más conocida como ELE. El cantaor de flamenco barcelonés ha sido quien ha puesto voz a la Nana para que tu dinero no se duerma, el nombre con el que se ha bautizado a la canción.

Poveda es uno de los grandes cantaores de flamenco de nuestro país y sus cifras lo avalan. A sus 47 años, el catalán, hijo predilecto de Badalona, cuenta con una larga trayectoria artística —ha publicado nada menos que 15 discos entre 1995 y 2018, el último titulado El tiempo pasa volando— en la que destacan además del flamenco, la copla y otros géneros de música popular y la poesía.

A lo largo de los años ha colaborado con artistas como Enrique Morente, Juan Habichuela, Agustí Fernández, Cristina Hoyos, Marina Rosell, María del Mar Bonet, Enric Palomar, Ana Belén, Víctor Manuel, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y muchos más.

Televisión, cine y Grammys

Pero su trabajo no queda ahí. Poveda está en camino de ser también una cara muy reconocida en el panorama televisivo de este 2021. El cantaor, más allá de dar voz al nuevo anuncio de Bankinter, se ha lanzado junto a Soleá Morente a presentar la serie documental Caminos del Flamenco que TVE empezó a grabar a finales del pasado mes de marzo jungo a Producciones Cibeles y que espera estrenar este mismo año.

Pero la pequeña pantalla no será la primera que conquista el artista. En su trayectoria profesional el cantaor también ha hecho sus pinitos en el cine y en 1993, de la mano de Bigas Luna, el se atrevió a interpretar un pequeño papel en La teta y la Luna. Después, en 2007 participó en la película Fados como músico y posteriormente el director Pedro Almodóvar les escogió para participar en la banda sonora del exitoso film Los abrazos rotos (2009), donde canta la zambara A ciegas.

Además de haber sido reconocido por Almodóvar, el trabajo del cantaor también ha llamado la atención de la la Academia Latina de Artes y Ciencias de Grabación, desde donde ha sido le ha nominado cinco veces en la categoría de 'Mejor álbum de flamenco' a los Premios Grammy Latinos, la última de ellas en 2015, cuando llegó al certámen de la mano de Sonetos y poemas para la libertad. Eso sí, por el momento, el gramófono se le ha resistido.

Miguel Poveda y la Nana para que tu dinero no se duerma

Por si todavía no has visto el nuevo anuncio de Bankinter interpretado por Miguel Poveda, aquí te dejamos el vídeo y la letra de la canción.



Te enteraste en las páginas rosas

que tu banco cambia de color

Será que con menos gente

menos sucursales

¿estarás mejor?

de bancos, banqueros, gerentes y cajas

Lo que no te avisaba la carta:

¿Si tu pagas la fiesta y eres quién se casa?

Cuentan que a río revuelto viene la ganancia de los pescadores

Pero casi nunca,

de los pensionistas,

de los estudiantes,

de lso profesores.

O ilusionista de noche que al llegar el día,

son oficinistas.

Y aunque lo de uno no sea un pastón,

que cuando descanses tu dinero no lo haga.

Y que esta vez cuando enciendan la luz,

en lugar de cruz,

nos venga de cara.

Tal vez el camio más grande

en este momento tan convulsionado

sea cambiarse a un banco que entre tanto cambio

nada...

nada haya cambiado.