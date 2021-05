Terremoto en TikTok España: Naim Darrechi se plantea abandonar la red social

Naim Darrechi es uno de los nombres más populares de la red social de moda: TikTok. Con cerca de 30 millones de seguidores este joven mallorquín, que apenas supera la mayoría de edad, se ha convertido en una referencia para toda una generación de jóvenes que muy pronto podrían tener que lamentar su ausencia.

Porque en una sorprendente decisión ha explicado a sus seguidores que tiene la vida resuelta como para poder vivir cómodamente, que ha encontrado un cierto cansancio en la red social después de años trabajando para lograr un público fiel y que quiere dedicar más tiempo a su faceta musical.

Antes de ello, Darrechi asegura que quiere compartir algunos de sus 'trucos' o consejos para la red social. Lo hará en un curso de pago (50 euros por cabeza) que ha confirmado casi a la vez que su posible retirada. Parece que la comunicación y el marketing también lo tiene dominado...

"Me retiro. Tengo mi vida resuelta" explicaba Naim Darrechi. Y no le falta razón. A sus ingresos por patrocinadores y anunciantes hay que sumarle las ventas de su libro, Muy personal, y su estreno musical, Volver a empezar, Te invito a volar, No quiero verte, Infiel y Mala mía, que también se han convertido en una gran fuente de ingresos.

El tiktoker siempre tuvo claro que quería triunfar en la red social: "En 2015 estaba mirando internet, vi a un chico estadounidense famoso y le dije a mi padre que algún día yo tendría tantos seguidores como él. Ya lo he logrado, he conseguido una meta, me aburro. Voy a dejar lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Mi mente cada vez va abandonando más este mundillo y va intentando adaptar la de un artista" explica en palabras recogidas por Flooxer.

En media década ha sido capaz de construirse un personaje que ha atraído a casi 30 millones de seguidores. Una audiencia que estamos seguros le seguirá en su andadura musical.