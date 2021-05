Rocío Flores se derrumba en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ y acaba llorando y abandonando el plató

Rocío Flores está en boca de todos desde que su madre, Rocío Carrasco, decidiera contar su verdad en una docuserie. Se ha convertido en la comidilla de medio país y la presión que hay sobre ella tanto social como mediática no la aguantarían todas las chicas de su edad. Pero ella, de momento, ha intentado mantenerse fuerte y respetuosa.

Pero todo tiene un límite y parece que el suyo ha llegado en Supervivientes: Tierra de nadie. Durante el último programa ha escuchado a Olga Moreno, la mujer de su padre, hablar de su familia y le ha removido todo.

“David y Rocío tienen a su madre. Y yo soy su 'Oa'. Pero los he criado como si fuera su madre. Pero su madre solo hay una. Ojalá pudieran hablar. Ojalá le cogieran el teléfono. Me haría mucha ilusión. A mí y a su padre. Intentamos todos los años que lo hagan. Algún día de insistir e insistir se lo cogerán. Dios quiera. Por el bien de ella", les decía a sus compañeros.

Y ahí no quedaba todo. Aunque Olga se proponía dejar en España a su familia y lo que está ocurriendo, es inevitable que se acuerde de ellos y hable de lo que ha sido su experiencia. “El niño siempre me ha regalado un colgantito, como de agradecer. Como si hiciera falta. Si conocieras a los niños lo entenderías el triple. Me han dado más a mí que yo a ellos, soy yo la que tiene que agradecer. Siempre digo que de estos tres dedos que cuál me corto. Y a Lola la he parido yo. Y no me corto ninguno", explicaba.

La respuesta de Rocío Flores

"Lo único que te puedo decir es que Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle, porque probablemente si a día de hoy me he convertido en la persona que soy es porque ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho", respondía una emocionada Rocío Flores a las palabras de Olga.

Y claro, Sobera no ha podido evitar tirar del hilo y preguntarle a la colaboradora por esa relación. "Es que te juro que no quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacia delante, pero a veces me cuesta bastante porque la escucho y se me remueve todo. Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo. Aquí estaré apoyándola siempre", decía la hija de Antonio David Flores.

Después de dar paso a un vídeo, al volver al plató, a Sobera no le ha quedado más remedio que explicar que Rocío había abandonado el plató. “Lo primero que quiero comentarles es que Rocío no está con nosotros porque se ha venido abajo. Normal por otra parte con todo lo que está pasando. Pero esperamos que pronto regreso con nosotros”, decía.

Poco después la colaboradora volvía a plató ya más repuesta y pidiendo perdón por su comportamiento. Está claro que todo lo que está sucediendo en su familia le ha superado.