‘Supervivientes 2021’: Melyssa Pinto gana su primer asalto contra Marta López en la ceremonia de salvación

Vivir la experiencia de Supervivientes no es fácil y no hay más que ver la montaña rusa de estados de ánimo por la que pasan sus concursantes para darse cuenta. Dormir en el suelo, pasar mucha hambre, sentirse solo con los tuyos lejos, tener que lidiar con los problemas de convivencia… son muchas situaciones límites que ponen a prueba día a día a los concursantes.

Además, los nominados viven con una presión extra. Bien lo saben Tom Brusse, Omar Sánchez, Melyssa Pinto y Marta López. Son los cuatro nominados de esta semana y uno de ellos tendrá que decir adiós a la aventura.

Carlos Sobera ha puesto en marcha la ceremonia de la salvación en Supervivientes: Tierra de nadie, para saber cuál de ellos puede respirar tranquilo de aquí al jueves. La audiencia votó y eligió cuál de los concursantes salía de la lista de nominados.

Eso nos permitió ver a los cuatro sentados en esas tronas de tortura en las que bien recibían un baño de barro o bien una ducha de agua congelada. Lo último es lo que deseaban los cuatro que tienen muchas ganas de seguir adelante.

El primero en recibir el barro ha sido Tom Brusse. “No es nada nuevo”, decía, “la verdad es que me lo esperaba, pero yo confío en mi gente y espero que me apoyen y me salven el jueves, confío en ellos”.

“Me daría pena. Soy una persona montaña rusa, un poco inestable a veces. Antes decía ‘no quiero quedarme’, ahora sí quiero quedarme. Ahora me siento con más fuerza y creo que se ha notado. Así que me gustaría que me apoyaran. Me conocen así y creo que me quieren así. Voy a intentar pensar positivo porque si pienso negativo me vengo abajo”, explicaba Melyssa antes de comprobar que el siguiente baño de barro era para Omar Sánchez.

Melyssa o Marta: Una de las dos, salvada

Quedaba un duelo por ver. La relación de Marta y Melyssa no es muy buena que digamos y tiene a la audiencia dividida. Finalmente, esta batalla entre ellas la ha perdido Marta López que ha recibido la tercera ducha de barro. “Por un momento me he hecho ilusiones”, confesaba la colaboradora de Sálvame, “pero a esperar al jueves”.

Finalmente ha sido salvada Melyssa que estaba realmente feliz. “Muchas gracias, sé que a veces parece que soy un poco desequilibrada por mis subidas o bajones, pero creedme que el hambre que estoy pasando es mucha. Se pasa muy mal, pero al menos me hace sentir que vuestro apoyo merece la pena. Muchísimas gracias, sois los mejores", decía tras saberse salvada.

Veremos el jueves quién pone rumbo a Playa Destierro para reunirse con Lola y Palito Dominguín.