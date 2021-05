Ibai pregunta a Aitana sobre Miguel Bernardeau y ‘Élite’ y ella no sabe qué responder

La química que existe entre Aitana y Miguel Bernardeau es indudable. Han demostrado en múltiples ocasiones que sienten puro amor, y se apoyan en sus actividades profesionales mutuamente. Eso también es fundamental en la salud de una relación.

Todos amamos la pareja que forman estas dos figuras de la industria del arte en España. ¡Hasta el propio Ibai Llanos! El conocido streamer ha entrevistado a Aitana en su canal de Twitch y, por supuesto, su chico Miguel tenía que convertirse en uno de los temas de conversación.

Ibai ha aprovechado la ocasión para preguntarle acerca de la nueva temporada de Élite y de la aparición (o no) de su novio en ella. "Ah, es el actor de Élite que ya no hace Élite. Pero si ya hay nueva temporada. ¿Lo han echado?", pregunta el streamer. "Claro. Eh, o sea, claro, sí, o sea, no sé si...", responde nerviosa Aitana. Pero eso no es todo.

"Lo han echado. Espectacular", añade Ibai. "No, no, pero sí que hace... No lo han echado", intentó concluir la catalana entre risas.

Ibai: lo han echado?

Aitana: eh..claro..sí

Lo cierto es que Miguel Bernardeau sí aparece en todas las promociones de la nueva temporada de Élite, que parece contar con una trama bastante clara. De hecho, la amistad entre su personaje Guzmán y Samuel se pone en peligro tras la llegada de Ari.

Aitana ha demostrado que su naturalidad siempre le acompaña. Y es que no importa haber llenado estadios y cantado frente a miles y miles de personas. Los nervios siempre están ahí, lo que deja muy claro que los grandes artistas también son personas "normales y corrientes".

Sea como sea, la conversación con Ibai dio para mucho, y las risas no cesaron. Tanto es así que las redes se inundaron de memes con los que posteriormente estamos seguros que la propia Aitana no pudo aguantar la carcajada.

Lo que está claro es que lo que hay entre nuestra protagonista y Miguel Bernardeau es puro amor. Tanto que el actor se ha convertido en una de las principales fuentes de inspiración de la artista. ¡Que vivan los novios!