Mapa de las canciones que más dinero han recaudado en cada país

Cuando te pones una canción en bucle, alguien está ganando dinero. El negocio de la música ha cambiado mucho en los últimos años debido a la irrupción de plataformas como Spotify y YouTube, y esto ha repercutido en las ganancias de los artistas.

De hecho, ahora los éxitos, además de por ventas de discos o sold out en los conciertos, también se miden por su número de reproducciones. Por eso, ha sido exactamente este parámetro el que ha hecho servir la compañía francesa S-Money para analizar, vía datos de Spotify y Kworb, cuáles han sido las canciones que, desde que existe esta plataforma, han hecho ganar más dinero a los artistas de todo el mundo así como cuál es la canción más valiosa en estos momentos en cada uno de los países.

¿El resultado? ¡Qué Ed Sheeran escribió en 90 minutos la canción que más dinero ha hecho ganar a un cantante en Spotify!

Shape of You, del artista británico ha generado vía Spotify ganancias de 13.347.66 dólares desde que se estrenó en 2017 y con esta cifra encabeza el ranking de canciones más valiosas del mundo. Le siguen Rockstar de Post Malone, que ha generado 10.409.424 millones de dólares también desde el año 2017 a este 2021; y Dance Monkey, de Tones and I, cuyas reproducciones en esta plataforma han llevado a la artista australiana que la firma a generar 10.298.960 dólares y a cosechar otros tantos éxitos en panorama musical incluido el premio a 'Mejor canción' en la categoría internacional de los últimos LOS40 Music Awards.

De habla hispana, la primera canción que aparece en esta lista es Criminal, de Natti Natasha y Ozuna, una canción que según este estudio acumula en Spotify 652.964.683 reproducciones en Spotify y ha generado 3.199.523 dólares que le han llevado a ocupar el puesto número nueve.

En total, el top 10 queda completo así:

Shape of You, de Ed Sheeran, con 13.347.665 dólares. Rockstar, de Post Malone, con 10.409.424 dólares Dance Monkey, de Tones and I, con 10.298.960 dólares God's Plan, de Drake, con 8.310.198 dólares Faded, de Alan Walker, con 6.617.745 dólares Wake Me Up, de Avicci, con 6.017.155 dólares 7 Years, de Lukas Graham, con 5.888.759 dólares In my mind, de Dynoro, con 4.717.119 dólares Criminal, de Natti Natasha, con 3.199.527 dólares Adan y Eva de Paulo Londra, con 3.074.837 dólares

Las canciones más reproducidas de cada estilo musical

Por estilos musicales, las canciones que más dinero han recaudado a través de Spotify han sido: de electrónica o dance, Faded de Alan Walker (6,6 millones de dólares), de hip-hop o rap, Rockstar de Post Malone (10,4 millones de dólares), de Pop Latino, Déjala que vuelva, de Piso 21 (2,6 millones de dólares), de trap latino Adan y Eva (3 millones de dólares), de Pop y rock, Shape of you, de Ed Sheeran (13,3 millones de dólares) y de reggaetón, Criminal, de Natti Natasha (3,1 millones de dólares).

Las canciones con más éxito en cada país

Por países, los resultados del estudio realizado por la compañía francesa han desvelado que España la canción que más dinero a generado en Spotify desde la creación de esta plataforma ha sido el hit que lanzó Don Patricio en 2019 junto a Cruz Cafuné y que tantas veces nos ha hecho bailar en los últimos años: la canción Contando lunares.

Las canciones más valiosas de cada país. / S-Money

*Si no puedes ver bien el mapa, haz clic aquí.

En el continente americano, Estados Unidos, la canción más valiosa es Rockstar de Post Malone; en México, Ahora te puedes marchar del cantante Luis Miguel; en Canadá, God's Plan de Drake; en Colombia, Déjala que vuelva de Piso 21; en Perú, En peligro de extinción, de Bembe Orquesta; en Chile Not Steady de Paloma Mami; en Argentina, Adan y Eva de Paulo Londra y en Brasil Lençol Dobrado de Joao Gustavo e Murilo.

En el resto de Europa, la canción más valiosa de Suecia es Wake me up, del fallecido Avicii; en Alemania; Roller de Apache 207; en Portugal Devia Ir, de Wet Beg Gang; en Andorra Nicky Minaj, del músico Diktion; en Francia La vie qu'on mene, de Niho; en Reino Unido, Shape of you de Ed Sheeran y en Bélgica Balance ton quoi, de Angèle.

Por último, en Asia la canción que más ha triunfado India ha sido Tujhe Kitna chahne lage, de Arijit Singh; en Indoneisa Waktu yang salah de Fiersa Besari; mientras que en Oceanía, en Australia el mayor éxito ha sido para Dance Monkey y en Nueva Zelanda para Vibes, de Six60.