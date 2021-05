Niall Horan publica unas fotos inéditas que han emocionado a sus fans

Desde que el álbum Heartbreak Weather vio la luz en 2020, Niall Horan no ha vuelto a deleitarnos con su voz en nuevos proyectos. Pero parece que pronto pondrá fin a su sequía musical.

Este segundo álbum de estudio en solitario del irlandés vio la luz en marzo del año pasado. Fue un éxito, ya que consiguió acercarse al número 1 en diversos países, como Australia, Alemania, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En el caso de Irlanda y Reino Unido, sí consiguió llevar a lo más alto de las listas de éxitos.

Pues bien, ahora Niall trae novedades. Ha sido una de sus publicaciones más recientes la que nos ha desvelado que se avecina nueva música del irlandés. En ella, el cantante presume de las imágenes que ha tomado con su nueva cámara. Dichas imágenes nos muestran a un Niall en el estudio sujetando una guitarra, grabando un videoclip y disfrutando de la naturaleza.

No hay duda de que se avecina nueva música de nuestro protagonista. Y de esto son muy conscientes sus seguidores, quienes no han dudado en llenar las respuestas a la publicación de reacciones de todo tipo. "Necesitas comprarte una cámara nueva más a menudo", dice una de ellas. "No juegues con nosotros, Niall", añade otra. "Lanza ese vídeo", señala una seguidora con un emoji de un cuchillo.

Está claro que sus fans se mueren de ganas por escuchar lo nuevo que trae su artista favorito. Y es que estar un año y dos meses sin escuchar nuevos proyectos musicales ha puesto a prueba la paciencia de todos ellos. Pero dicen que lo bueno se hace esperar, ¿no?

Niall Horan ha aprovechado estos últimos meses también para sincerarse. En el podcast People, just people de Dermont O'Leary, confesó que se sintió prisionero durante su etapa como integrante de One Direction. "Luché con la idea de que no nos dejaran salir. Solo queríamos dar un paseo, ¿sabes? Pero no puedes entrar en el cerebro de un fan, y ahora lo entiendo por completo, pero en ese momento estás como... ¡Tienes nuestra edad!", señaló durante la entrevista.

Ahora Niall vive su propio sueño, que es el de seguir inspirando a millones de personas con su talento musical y seguir expresando sus ideas con canciones.