Niall Horan y la sensación de sentirse prisionero en One Direction

Niall Horan ha puesto palabras a algunas de las sensaciones más negativas que vivió durante su etapa inicial en One Direction. La boyband más importante a nivel mundial de los últimos tiempos también tuvo un aspecto muy negativo para sus cinco miembros como ya en su dia demostró Zayn Malik asegurando que nunca pudo hacer la música que quería o como acaba de hacer Niall confesando que se sintió prisionero.

Lo ha hecho durante una entrevista con el podcast People, just people de Dermot O'Leary. A la pregunta directa si por culpa de esa fama mundial se sintió prisionero, la respuesta fue directa y contundente. El dinero o la fama trajeron el lado oculto del éxito...

"Sí, un par de veces. Hubo un par de veces, porque nosotros teníamos 17 o 18 años en el comienzo de la banda. Tuve que lidiar con eso. Luché con la idea de que no nos dejaran salir. Solo queríamos dar un paseo, ¿sabes? Pero, no puedes entrar en el cerebro de un fan, y ahora lo entiendo por completo, pero en ese momento, estás como... ¡tienes nuestra edad! ¡Solo déjanos salir! Solo queremos caminar por la calle. ¡Tienes que entenderlo!" empezó explicando el solista.

Niall Horan recordó entonces una anécdota que les sucedió durante una visita a Perú o a Brasil con motivo de una de las giras mundiales de One Direction. "En Brasil fuimos a ver el Cristo Redentor y todo se descontroló hasta el punto de que tuvo que intervenir la policía. En Perú llegamos a Lima a la 1 am, y fuimos del aeropuerto al hotel. Louis, Liam y yo pensamos 'ok, cuando nos despertemos en la mañana, vamos a dar un paseo'. A la mañana siguiente cuando miramos por la ventana vimos que la policía intentaba controlar a casi 10.000 personas que había en la calle".

El músico irlandés siempre ha confesado que es algo que por su carácter le resulta complicado de aceptar: "Como sabes, tengo que estar haciendo algo todo el tiempo y la idea de cerrar la cortina de mi habitación de hotel era una locura para mí. Todas esas ciudades maravillosas y no podíamos disfrutar de ellas".