Semana grande de The Weeknd: actuará en los Brits 2021 y arrasa en las nominaciones a los premios Billboard

The Weeknd ya está preparando un 2021 repleto de actuaciones, ceremonias de premios y novedades. Sin que los ecos de After hours, su último trabajo, se hayan terminado de acallar aún (el remix de Save your tears junto a Ariana Grande) sigue arrasando. La agenda del canadiense se ha puesto a rebosar esta semana tras confirmar su actuación en los Brits 2021, su cartel de favorito en los Billboard Music Awards y su boicot a los Grammy por mucho que cambien.

Lo más reciente y que hemos conocido en las últimas horas es que Abel Tesfaye será un invitado especial de la ceremonia de entrega de los premios Brit que se celebrarán el próximo 11 de mayo en el O2 Arena de Londres. El solista, sin embargo, no pisará el icónico escenario inglés sino que su actuación tendrá lugar desde suelo estadounidense.

Pese a ello, es una gran noticia para los millones de espectadores que seguirán la ceremonia de entrega a través del canal de Youtube de los galardones y que podrán disfrutar del show de The Weeknd. El músico se incorpora a un cartel de actuaciones de muchos quilates en el que figuran Coldplay, Pink, Rag'n'Bone Man, Olivia Rodrigo, Arlo Parks, Headie One y Dua Lipa.

Hay que recordar que el canadiense está nominado a Mejor Solista Masculino Internacional.

The Weeknd, máximo nominado en los Billboard Music Awards 2021

Poco después de protagonizar los Brits 2021, The Weeknd también será una de las grandes estrellas de los Billboard Music Awards. Los prestigiosos premios de la popular revista musical estadounidense se celebrarán en Los Ángeles el 23 de mayo con Nick Jonas como presentador de una gala en la que el autor de Blinding lights copa las máximas nominaciones con 16 candidaturas (incluyendo Mejor Artista, Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Hot 100, Top Reproducciones, Top Ventas...).

Será una noche muy especial para el músico que podría convertirse en uno de los mayores ganadores de la historia de estos galardones. No se ha confirmado su presencia en la ceremonia de entrega en la que Pink recibirá el premio como Icono en esta edición.

Boicot a los Grammys, con y sin comité

Y decíamos que será una noche especial y que podría servir para que The Weeknd se sacara la espina de lo que sucedió en los Grammy 2021. El artista que denunció la corrupción de estos galardones de la industria estadounidense ha reiterado su firme intención de seguir boicoteando estos premios pese a que la organización ha confirmado que los comités secretos que decidían los nominados dejarán de existir en la próxima edición.

"La confianza se ha roto durante tanto tiempo entre la organización de los Grammy y los artistas que no sería prudente levantar una bandera de victoria. Creo que que tanto la industria como el público tienen que ver el sistema transparente realmente en juego para que la victoria sea celebrada, pero es un comienzo importante. Sigo sin estar interesado en formar parte de los Grammy, especialmente con su propia admisión de corrupción durante todas estas décadas. No me presentaré en el futuro" ha confesado Abel Tesfaye.