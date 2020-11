The Weeknd explota contra los premios Grammy y habla de corrupción

The Weeknd ha estallado en las redes sociales. Y lo ha hecho horas después de que la industria musical estadounidense publicara la lista de nominados a los Grammy 2021. Desafortunadamente Abel Tesfaye no ha obtenido ninguna candidatura, una circunstancia que parece a todas luces injusta con uno de los mejores discos del 2020: After hours.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, el músico ha publicado un duro y contundente mensaje en el que habla de corrupción y en el que exige explicaciones: "Los Grammy se mantienen corruptos. Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia".

En las primeras 3 horas, este tuit ha acumulado casi 1 millón de interacciones convirtiéndose en tendencia mundial en todo el planeta. En Instagram, la publicación también ha superado el millón de likes en sus 3 primeras horas de vida.

Tampoco se ha quedado callado el manager del propio The Weeknd, Wassim 'Sal' Saliby, que ha publicado este mensaje: "Los líderes corruptos deben hacerse a un lado. Basta de esconderse detrás de sus escritorios. No toleraremos ni nos quedaremos callados. El tiempo de cambiar es ahora. Necesitamos transparencia!!!!!!!".

After hours tuvo una espectacular acogida y sigue en los primeros puestos de las listas de ventas. Además, ha sido reconocido como el mejor del año en los American Music Awards 2020 en los que, además, recogió los galardones de mejor artista masculino de soul/R&B y el de mejor canción soul/R&B por Heartless.

La lista de artistas nominados a los Grammy 2021 ha convertido en favoritas a Taylor Swift, Beyoncé o Lady Gaga. Pero lo que muchos usuarios y artistas han criticado ha sido la ausencia de importantes nombres en este 2020 como The Weeknd o Selena Gómez.

El cabreo de The Weeknd se une al de Nicki Minaj que hace unas horas también escribía contra los Grammy: "Nunca olvidaré que los Grammys no me dieron el premio a Mejor Artista cuando tenía 7 canciones simultáneamente en la lista Billboard y el mejor estreno de cualquier otra rapera en la última década" ha escrito la rapera en su cuenta personal de Twitter.

Justin Bieber también ha puesto de relieve lo extraño de sus nominaciones dentro de la categoría R&B. Y todo ello sin olvidar que los discos de música urbana y latina que han dominado las ventas a nivel mundial tampoco han sido nominados en las grandes categorías, como por ejemplo Bad Bunny.