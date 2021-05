Cuenta atrás en WhatsApp: si en 10 días no aceptas las condiciones te quedas sin él

Si has estado postergando lo de aceptar las nuevas condiciones de WhatsApp durante los últimos meses debes saber que tu tiempo está llegando a su fin. Tal y como la compañía de Mark Zuckerberg anunció el pasado mes de enero, dentro de 10 días, el próximo 15 de mayo, acabará el plazo para que todos los usuarios de WhatsApp que quieran seguir usando la 'app' de mensajería intantánea acepten los cambios en la política de privacidad y las condiciones de uso.

En caso de no hacerlo antes de dicha fecha, estos se quedarán temporalmente sin parte del servicio que ofrece la aplicación y hasta que no acepten las condiciones únicamente podrán recibir llamadas y ver sus notificaciones pero no tendrán permisos para leer ni enviar mensajes.

Es decir, todas aquellas personas que en un plazo de diez días no acepten las nuevas normativas de uso de la app, no se quedarán sin cuenta de forma instantánea. WhatsApp les permitirá seguir con ella, aunque en realidad, les servirá de bastante poco.

¿Qué es lo que cambiará en WhatsApp?

Según WhatsApp los principales cambios que llegarán el día 15 son estos:

Los usuarios podrán hablar con más empresas por WhatsApp pero será algo opcional. En este caso, los responsables de la política de privacidad de la compañía aseguran que el único cambio que podrán apreciar los usuarios será que, en algunos casos en los que se comuniquen con grandes empresas, estas podrían enviar respuestas automáticas gracias a la tecnología de Facebook. "Identificaremos estos chats de manera clara con una etiqueta para que sepas cuándo es el caso", han señalado desde la 'app'. En las secciones de la herramienta dedicadas a la Política de privacidad de se incluirán más detalles sobre la forma en la que WhatsApp recopila, comparte y usa los datos.

¿Qué implicaciones tendrán estos cambios?

La compañía tecnológica ha insistido en que los cambios de cara a los usuarios europeos serán muy pocos y estos siempre tendrán garantizada la seguridad de sus chats. De hecho, WhatsApp ha detallado que será el cliente quien decida si quiere o no compartir su número con una empresa y que en caso de acceder a chatear con ella siempre tendrá la opción de bloquearla si cambia de opinión.

Además, el equipo de la 'app' ha insistido en que las nuevas condiciones no ampliarán la capacidad que tiene la herramienta para compartir datos de sus usuarios con Facebook. Como hasta ahora, ambas herramientas podrán compartir información como el número de teléfono de sus clientes para que desde la compañía puedan detectar si se trata de una misma persona consumiendo dos de sus productos y detectar posibles fraudes, spam o envíos de contenido ilegal.

Lo que no podrá hacer WhatsApp en Europa gracias al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), es compartir datos personales para que otras empresas puedan colocar publicidad o sacarles rendimiento de algún tipo.

Lo que sí tendrán que aceptar los usuarios de la 'app' antes del 15 de mayo será que la información que recolecta la compañía viaje a Estados Unidos para alojarse en los servidores de WhatsApp, así como que la entidad no se hace responsable de fallos en el sistema como los que pueden provocar los virus informáticos.