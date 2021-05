Lluvida de críticas a Dalas Review por sus tuits sobre las protestas en Colombia

Dalas Review vuelve a estar en el ojo del huracán. El conocido youtuber, que ya ha ocasionado varias polémicas públicas al enfrentarse a compañeros de profesión como Wismichu, vuelve a estar en boca de todos después de abrir en Twitter un debate sobre la actual situación que está afrontando Colombia.

El país latinoamericano vivió este miércoles su octava jornada consecutiva de unas protestas después de que el Comité de Paro Nacional pidiese a los ciudadanos de Colombia que saliesen a las calles para manifestar su rechazo sobre la reforma fiscal que el Gobierno de Iván Duque.

Pero pese a que la subida de impuestos planteada por el Ejecutivo ya ha sido retirada gracias a las movilizaciones públicas, los ciudadanos siguen denunciando una situación de fuerte represión policial y copando las calles cada tarde. En concreto, la ONG Temblores cuenta ya 37 fallecidos en el contexto de las protestas y, según recoge la prensa del país, la Denfensoría del Pueblo ha notificado la desaparición de 87 personas desde que se iniciaron las marchas y 19 muertos.

Se manifestó al respecto por petición de sus seguidores

Los hechos que están teniendo lugar en Colombia han tenido una gran repercusión internacional y los seguidores de Dalas Review, tal y como él mismo ha comentado en las redes sociales, llevaban días pidiéndole que se manifestase sobre ellos, por lo que finalmente el youtuber se lanzó a hacerlo a través de Twitter.

Dalas arrancó la conversación solicitando a "los que siguen haciendo manifestación en Colombia" que le respondiesen sobre por qué siguen marchando si el objetivo inicial, que era parar la reforma fiscal, ya se había conseguido.

Chicos tengo una pregunta para LOS QUE SIGUEN HACIENDO MANIFESTACIÓN en Colombia (no respondan los que no están de acuerdo) y la pregunta es:

¿Por qué siguen marchando?



El objetivo (hasta donde sé) era parar la reforma, y esta ya se descartó. ¿Por qué aún siguen? Necesito saber. — Dalas Review (@DalasReview) May 5, 2021

A partir de ese momento, el español empezó a debatir con los usuarios de la red social y a solicitar que le diesen pruebas de que, tal y como le estaban insistiendo algunas personas, Colombia "tiene una dictadura" y por eso es "necesario tumbar al Gobierno de Ivan Duque". "¿Tienen pruebas del fraude electoral? Respondan por favor", indicó el influencer.

Con estas declaraciones el debate se avivó enseguida y el youtuber, que llegó a comparar las respuestas a su tuit con las pruebas que Donald Trump presentaba para decir que el sistema electoral de Estados Unidos estaba manipulado cuando perdió las elecciones, empezó a recibir críticas por parte de un gran número de usuarios, que le acusaron de no conocer bien lo que estaba sucediendo en el país así como tampoco de tampoco conocer su historia.

Aham vale. O sea se rieron de Trump por decir que estaba todo manipulado (que al final Trump no tenía razón) pero insisten con pruebas al mismo nivel... en serio. ¿Eso es una prueba? https://t.co/Et3QzOiTM1 — Dalas Review (@DalasReview) May 5, 2021

Los que me insultan y amenazan porque:

Soy blanco -> Sois unos racistas

Soy europeo -> Sois unos xenófobos

Soy hombre -> Sois unos misándricos



Sencillamente no tenéis razón en absolutamente nada. Sólo pregunté cosas muy básicas para informarme y en respuesta me acosaron en masa. — Dalas Review (@DalasReview) May 6, 2021

Durante su conversación con algunos usuarios de Twitter, Dalas Review recibió numerosos insultos y varias amenazas de muerte que le llevaron a, después de cruzar varios tuits solicitando más información e incluso de colgar un video de un saqueo, zanjar la situación y denunciar que había sido víctima de acoso en masa.

"Lo único que me he dedicado a discutir en todo momento es información falsa. Están constantemente difundiendo información 100% falsa sobre las manifestaciones en todos sitios. Y es lo único que me he dedicado a desmentir. Lo peor es que yo apoyo la razón de las manifestaciones", insitió el streamer en uno de sus últimos tuits para zanjar el debate.