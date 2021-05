Alejandro Sanz sobre las últimas palabras de Maluma: “Amén”

Los últimos días nos han ido llegando noticias de la difícil situación que está viviendo Colombia. Está sumida en una oleada de protestas y enfrentamientos que surgieron con la propuesta de ley del presidente con la que pretendía subir impuestos a los productos básicos que afectaban a las rentas más bajas.

Aunque Iván Duque ya ha anunciado la retirada de esa ley, las protestas no han cesado. El malestar ciudadano tiene raíces más profundas. Ahora exigen mejoras sociales que reduzcan la desigualdad existente en el país. También se está denunciando la brutalidad policial de estos días que le ha costado la vida a 19 personas, según fuentes oficiales, aunque se sospecha que puedan ser más.

El caso es que los colombianos están viviendo con angustia esta situación y son muchos los artistas colombianos que se han pronunciado al respecto en sus redes sociales a lo largo de las últimas horas. Uno de ellos ha sido Maluma.

Apoyo a Colombia

“MI AMADA COLOMBIA...🇨🇴 Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos.... La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas... por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia... fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES”, escribía junto a la bandera de su país.

Aunque algunos le reprochan que él ve desde la distancia estos acontecimientos que, realmente no le afectan, muchos aplauden su implicación. Parece afectado por lo que está pasando su país y no ha dudado en compartir una frase de Mahatma Gandhi para pedir que se resuelva todo con amor y no con odio.

“Amén”, comentaba Alejandro Sanz a estas palabras y esta postura que ha tomado el músico. Sin embargo, no todos sus compatriotas están tan contentos con su posicionamiento. De ahí que no pare de recibir críticas por su tibieza a la hora de pronunciarse respecto a la situación de su país.

Descontentos con Maluma

Aunque muchos han apoyado sus palabras, otros tantos, están decepcionados y le hayan enviado comentarios como estos.