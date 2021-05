Iván Rubio: 5 claves del novio de Lola que no ha dudado en darle una gran sorpresa en ‘Supervivientes 2021’

Iván Rubio no era un habitual de Mediaset hasta que no empezó una relación con Lola. Tras salir de La isla de las tentaciones rompiendo su relación con Diego, la leonesa emprendió una relación con este chico del que se confiesa totalmente enamorado.

Lo hemos podido comprobar con la visita que ha hecho a Honduras el que se ha convertido en su mayor defensor. El reencuentro en Supervivientes 2021 dejó claro que en esta pareja hay pasión y ninguna sospecha de crisis.

El pasado 29 de marzo, una vez levantada la confidencialidad que tenía firmada Lola sobre su vida privada mientras se emitía La isla de las tentaciones, el futbolista hizo público su amor que llevaba ocultando seis meses.

Pero, ¿qué más sabemos de este joven que tomé el relevo de Diego y que parece haberle dado la felicidad a la superviviente? Hemos investigado algunos aspectos de su vida para conocerle mejor.

#1. Enamorado

Si hay algo que no podemos poner en duda es lo enamorado que está Iván de su chica. “Nunca me cansaré de decirte lo orgulloso que estoy y estaré siempre de ti”, escribía hace unos días en Instagram refiriéndose a su chica.

“El día que me pediste que fuera yo quien fuera a defenderte, yo tenía mis dudas y hasta el último momento no tomé esa decisión, no era nada fácil, pero lo has conseguido, porque aparte de ser tu pareja, me has convertido en tu máximo fan”, aseguraba.

“Me has dado una clase a mí y a tod@s de superación, de lucha, de pelea y de ilusión por lo que nos gusta. No merecías ser la primera, pero lo has conseguido amor, tu objetivo está conseguido, has demostrado lo que eres, la persona que siempre has sido y lo injustos que se han sido contigo, te mereces que la gente conozca la verdadera persona que eres, y para mí lo estás consiguiendo, sigue así con tu fuerza tu lucha y sobretodo con tus ganas, porque tú te mereces vivir tu experiencia y para mi viendo lo que has demostrado en apenas una semana YO YA TENGO A MI GANADORA 💪🏼❤️”, admitía dejando claro lo mucho que la quiere y lo orgulloso que está de ella.

#2. Jugador de fútbol

Es jugador de fútbol profesional que, este año forma parte del Benidorm. El pasado febrero estalló ante las críticas que recibió en este sentido. “Todo aquel que me conoce un mínimo sabe que para mí este deporte es muchísimo más que un deporte, para mí es mi vida, mi manera de desconectar de todo, de evadirme de los problemas, de disfrutar, de divertirme...”, explicaba.

A lo largo de su trayectoria profesional en este deporte ha tenido la oportunidad de pasar por cinco clubs “y NUNCA NUNCA he hablado mal, ni he dicho una mala palabra sobre esos clubs a los que he pertenecido, sino todo lo contrario... y así seguirá”.

“En toda mi trayectoria he pasado de todo en los diferentes clubs... Lo he jugado todo, he jugado menos, he sido capitán, he sido máximo goleador, he peleado por ascensos y por descensos, he peleado por ganarme mi puesto en cada entrenamiento y en cada partido, ya haya sido disputando los 90, 45, 30, 10 o los minutos de descuento, siempre intentando aportar y ayudar a mi equipo”, aseguraba sobre su entrega al deporte.

Parece que las críticas no le sentaron nada bien y se defendió: “Tampoco voy a permitir que se diga que me han venido grandes o no he sabido soportar algunos objetivos de los clubs en los que haya estado o que no haya sabido sobrellevar las exigencias de los objetivos que hayan tenido dichos clubs, porque no es así, me considero (sobre todo en el ámbito deportivo) una persona que le gustan los retos y mientras más ambiciosos mejor, y NUNCA NUNCA he tirado la toalla por ningún reto, objetivos o exigencias de ningún club”.

#3. Tiktoker

Además de futbolista es un famoso tiktoker que acumula más de medio millón de seguidores en esta plataforma. De hecho, Lola y él se conocieron a través de esta red social. Así que le debe mucho. No ha dudado en compartir imágenes del paraíso que ha descubierto en su viaje a Honduras.

Y en TikTok precisamente es donde hemos visto la buena relación que tiene con uno de los nuevos compañeros de experiencia de su chica. No dudó en convertirse en Gianmarco Onestini para imitar una de las coreografías del italiano.

#4. Familiar

En una de las últimas fotos que ha publicado Iván podemos ver a su chica con su madre y es que, para el futbolista, su familia es muy importante. En sus redes sociales no faltan imágenes de su madre, su hermano, su prima, el hijo de su prima y todo el que tenga lazos de sangre con él.

Solo tiene buenas palabras para los suyos y los suele tener muy presentes y ese pilar es también muy importante para Lola que, como hemos podido observar, ha sido recibida con los brazos abiertos.

#5. Pasión por los perros

En La isla de las tentaciones pudimos comprobar que a Lola lo que más le preocupaba de su ruptura, no era su novio y lo que se había roto entre ellos sino la posibilidad de perder a su perro Horus. Parece ser que esta pasión por los perros la comparte con su nuevo chico.

El pasado octubre pasó por el difícil trago de tener que despedirse de Kira, la perra a la que adoraba. “Porque uno nunca está preparado para estas cosas y menos cuando pasa así, de repente, y la verdad es que no salen ni las palabras... llegaste hace 3 años a mi vida y te has ido muy pronto de ella...desde el primer día que te vi supe que ibas a ser mi amiga y que nunca dejarías de serlo... te has ido como llegaste tumbada en tu cama, y sin dar guerra a nadie...nunca se me va a olvidar este día por el simple hecho de que has esperado a que subiera las escaleras para despedirte de mí y luego te has ido... aquí dejas un sitio enorme, porque ya nadie bajará corriendo cuando me tire a la piscina, ni irá a por su pelota como una loca para que nadie más que tú la toque, tengo mil recuerdos y puedo decir que ninguno malo, porque has sido una perra de 10, siempre fuiste la perra de mis sueños y me has enseñado el porqué...mil gracias por estos 3 años amiga, porque estés donde estés yo nunca te voy a olvidar...🖤 DEP amiga... DEP Kira 🖤”.

Seguro que Iván, poco a poco, se va a convertir en otro de esos rostros habituales de Mediaset.