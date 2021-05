Lo de Lola y su novio Iván en ‘Supervivientes 2021’ ha sido mejor que cualquier película romántica

Si algo que define Supervivientes es la emoción. Para bien o para mal, las emociones se suceden llevando a los concursantes a los puntos más extremos. Entre los estallidos de felicidad, se encuentran los provocados por las sorpresas que reciben los supervivientes de sus seres queridos.

Ya ha llegado la primera sorpresa y la hemos podido ver en Supervivientes: Tierra de nadie. Todo empezaba cuando en Playa Destierro, a Lola le han hecho abrir un cofre. Dentro estaba la carta que le escribió su novio Iván. Nada más verla ya se ha puesto a llorar. Y eso que no sabía lo que le esperaba.

"Para mi persona más especial. Seguramente se me quede corta esta carta para decirte todo lo que te mereces, pero haré lo que pueda. Soy incapaz de imaginar estos días que me esperan en nuestra casa sin ti. Me imagino lo muchísimo que voy a echarte de menos...", iba leyendo hasta que se vio interrumpida por su chico.

La gran sorpresa

Saltos de alegría, gritos y, por supuesto, un abrazo de esos que se parecen a los de las películas. Porque este reencuentro fue eso, una escena de comedia romántica en la que ella no paraba de decir que no se creía lo que estaba viviendo y de gritar a los cuatro vientos lo mucho que ama a su chico. “Qué fuerte, estoy flipando, no me lo puede creer”, gritaba.

“Ay, que me había olvidado de lo guapo que eras, mi amor”, aseguraba entre besos y abrazos. Y luego, llegaron las presentaciones con su compañera de aventura esta semana, Palito Dominguín.

Una noche de pasión

Cuando Carlos Sobera conectaba con ellos, Lola le aseguraba que no se había imaginado en ningún momento que su novio hubiera volado a Honduras y le hacía una petición: “Dime que se queda por lo menos unos días, por favor”.

“No se va a poder quedar unos días, pero lo que sí te digo Lola, es que sí se va a poder quedar contigo esta noche. Podéis pasar esta noche juntos”, decía antes de que Lola se pusiera a gritar, “pero con carabina, o no, bueno, vosotros veréis cómo os organizáis. Palito, te veo saliendo a nado de la isla”.

Palito es la que se quedaba más tocado pensando en su novio Harry del que, de momento, no ha recibido sorpresa.