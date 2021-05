Madonna se despide de su protegido Nick Kamen: “Es desgarrador saber que te has ido”

A todos nos pilló por sorpresa la muerte de Nick Kamen. El músico y modelo falleció a los 59 años después de una larga enfermedad, y uno de los primeros en dar la noticia y lamentar la pérdida de su amigo fue Boy George en sus redes sociales. Ambos artistas británicos estaban muy unidos, y rápidamente quiso dejar constancia de la tristeza que le produjo su muerte.

Kamen comenzó su carrera en el mundo de la moda y la publicidad. El éxito le llegó a mediados de los años ochenta, cuando protagonizó uno de los anuncios más sexys de la historia de la televisión. En el spot, el joven anunciaba unos famosos vaqueros mientras esperaba en calzoncillos a que se acabara un turno de lavado en una lavandería.

Convertido ya en un icono de moda, su carrera musical comenzó a despegar. Tanto que Madonna cayó rendida al magnetismo del joven, y no tardó en enviarle varias canciones. Finalmente la reina del pop se convirtió en su madrina profesional, y produjo su primer disco, Each time you break my heart (1986), en el que también participó haciéndole los coros.

La artista también ha querido utilizar las redes sociales para mostrar su tristeza por la muerte de Kamen, y ha publicado varias fotos en su Instagram con un bonito mensaje en el que expresa el dolor que siente. "Es desgarrador saber que te has ido. Siempre fuiste un ser humano amable y dulce, y sufriste demasiado. Espero que estés más feliz donde sea que estés, Nick Kamen", dice la artista.

Durante la relación profesional que mantuvieron, la prensa los relacionó como pareja, algo que Madonna siempre negó, pues en ese momento estaba saliendo con el actor Sean Penn. La carrera de Kamen finalizó después de cuatro álbumes, en 1992, y después de arrasar en todas las listas de éxitos con su canción más emblemática, I promised myself.