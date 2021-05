Britney Spears estalla contra los documentales sobre su vida: "Son unos hipócritas”

En los últimos meses, Britney Spears ha vuelto a estar en primera línea de la actualidad. Después del lanzamiento del documental en el que The New York Times analiza su historia personal, Framing Britney Spears, el debate popular acerca de su tutela y de todo su recorrido personal y profesional ha llegado mucho más lejos. Además, hemos conocido que hay un segundo proyecto en marcha alrededor de su figura, esta vez elaborado por la BBC, que llevará por título The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship.

La princesa del pop siempre ha sido reacia a dar declaraciones o posicionarse acerca de lo que la prensa dice sobre ella, sobre todo en los últimos años. Ha decidido mantenerse al margen de las polémicas, incluso se prometió no volver a trabajar hasta que no se solucionara el peliagudo caso legal de su tutela, en manos de su padre. Sin embargo, los últimos acontecimientos parecen haber hecho cambiar de opinión a Britney.

La artista, muy activa en sus redes sociales, las ha usado en esta ocasión para expresarse, y ha asegurado sentirse "profundamente halagada" por el interés que ha provocado su pasado en el mundo de la música. Sin embargo, no todo van a ser buenas palabras. Britney Spears lamenta que los documentales creados sobre ella son "hipócritas".

"Tantos documentales sobre mi este año con las opiniones de otras personas sobre mi vida. Qué puedo decir... ¡¡¡Me siento profundamente halagada!!! Estos documentales son tan hipócritas... critican a los medios y luego hacen lo mismo", aseguró la artista en una publicación de Instagram.

"No os conozco a todos, pero me alegra de recordaros que, aunque he tenido momentos bastante difíciles, he tenido momentos mucho más felices en mi vida y, desafortunadamente, creo que el mundo está más interesado en lo negativo", añadió. La artista no entiende cuál es el objetivo de señalar los momentos más traumáticos de su carrera, y dice estar ahora centrada en la decoración de su casa y en planificar un viaje para este verano.

La cantante continúa bajo el control legal de su progenitor desde el año 2008 por orden de un juez. Esta situación ha llevado a que miles de seguidores por todo el mundo alcen la voz con la premisa #FreeBritney para que pueda recuperar la capacidad de decidir sobre su vida. Recientemente hemos conocido, por parte del abogado de la cantante, que desea intervenir ante el juez en el próximo mes de junio, aunque no sabemos si esa declaración se desarrollará con hermetismo o podremos escuchar su versión.