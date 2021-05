Ben Affleck quiere ligar vía 'app': "¿Por qué me has quitado el 'match'? Soy yo"

Ben Affleck está en boca de todos después de su ruptura con la actriz cubana Ana de Armas. El actor, a quien recientemente se le ha relacionado con su expareja, la conocida cantante Jennifer López, después de que esta haya puesto punto y final a su compromiso con Alex Rodríguez y de que ambos coincidiesen en un evento público, parece haber vuelto al mercado del amor.

Después de literalmente deshacerse de todos los recuerdos de Ana de Armas —incluido un poster a tamaño real de la actriz— Affleck podría estar intentando encontrar una nueva pareja a través de Raya, una aplicación de citas a la que únicamente se accede con invitación, conocida como el 'Tinder' de los famosos, según afirma la influencer Nivine Jay.

La popular actriz, locutora y escritora, que tiene más de 45.00 segudores en Instagram, ha sorprendido a sus seguidores de TikTok publicando un video titulado "Sorry Ben" en el que explica lo que le sucedió al encontrarse con el intérprete y director en la 'app' Raya.

"Recordando el momento en el que coincidí con Ben Affleck en Raya y pensé que era falso, así que le quité el match y me envió este vídeo a Instagram", puede leerse en el fragmento publicado por la influencer justo antes de que aparezca el propio Ben Affleck en pantalla diciendo "Nivine, ¿Por qué me has quitado el match? Soy yo".

¿Realidad o campaña?

El video de Niviene se popularizó en segundos y ya se ha reproducido más de 8,3 millones de veces. Sin embargo, aunque quedan pocas dudas de que la persona que aparece es el verdadero Ben Affleck, el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto, por lo que podría tratarse de algún tipo de montaje en el que se ha utilizado su cara o incluso una campaña para promocionar la 'app' y aumentar todavía más su lista de espera, que ahora está en 10.000 personas. Pues es importante recalcar que Niviene está junto a una compañera, al frente de Swipeleft, un podcast sobre citas que se puede escuchar en Apple y Spotify.