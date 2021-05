Álvaro Soler anuncia nuevo tema y aquí recopilamos todas las pistas

Si estabas haciendo scroll en Instagram y te has topado con Álvaro Soler con una herida en la cara, tranquilo, es solo parte de su nuevo proyecto. Parece que el artista tiene ganas de sacar un nuevo tema este mismo mes de mayo que coja el relevo a Magia, la canción elegida para anunciar el álbum que llegará el próximo julio, y seguir con un 2021 muy musical. Nos ha ido dejando pistas por redes sociales y aquí las hemos apuntado todas.

Viene con videoclip

Soler parece estar pasando un mes agitado de trabajo ya que en stories de Instagram nos enseñaba dos escenarios de rodaje que aparecerán en dos videoclips distintos: unas vistas con aguas cristalinas y otras sentado en las rocas. Una cosa que tienen en común es que son dos ambientes muy playeros por lo que el mar tendrá muchas referencias.

Dedicaba unas dulces palabras a este elemento: "Mar... te tengo respeto y cariño. Eres calma y eres tormenta. Estás en todas mis canciones y en todos mis recuerdos. Nunca te olvido. Eres esperanza, eres mi hogar". Con la llegada del álbum a principios de verano, ¡todo encaja a la perfección!

Después de pasar una temporada en Alemania, donde arrasa con su música, ha vuelto a su casa, a Barcelona. Una fotografía con mascarilla (pero con una sonrisa bajo ella) en el avión lo demostraba. Escribía en el pie de foto un mensaje a su ciudad: “Cuanto te he echado de menos! Ya estoy de camino”.

Letras románticas

Con una galería, Soler dejaba a sus seguidores de diferentes partes del mundo, un adelanto en acústico de lo que viene. No se sabe exactamente cuándo, pero parece que muy prontito. "Como me estáis dando la tabarra por los stories os lo dejo por aquí”, argumentaba él en una publicación dejando un spoiler del álbum de Magia. Su voz y una guitarra interpretaban un tema que contiene frases así: “labios de jazmín me hablan de locuras”. Parece haber mucha introspección y romanticismo en este pedacito del vocalista.

¿Colaboración?

Fue en una entrevista para los LOS40 acerca de Magia y sus futuros proyectos cuando dejó caer que tenía una colaboración en la recámara. “Hay un artista que os va a gustar muchísimo, que lo conocéis perfectamente y es de casa también, va a ser muy muy guay. Tengo muchas ganas de anunciarlo, me estoy mordiendo la lengua todo el rato, los dos tenemos muchas ganas, va a ser un año muy musical”, contestaba haciendo referencia a la familia de LOS40. ¿Habrá llegado el momento en el que Soler pueda desvelar nombre y apellidos?