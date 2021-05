Blas Cantó, preparado para Eurovisión, se despide de España al ritmo de ‘Él no soy yo’

Ahora sí que sí: la cuenta atrás para Eurovisión 2021 ha comenzado. El próximo 22 de mayo tendrá lugar la final del Festival de música más mediático del mundo. Este año, el encargado de representar a España es Blas Cantó. El murciano defenderá el tema Voy a quedarme, una preciosa balada donde su voz se convierte en la verdadera protagonista.

Antes de poner rumbo a Róterdam, la ciudad que acoge este año el festival, RTVE ha organizado un evento para despedir a la estrella. ¡Y lo ha hecho por todo lo alto! Y es que si por algo se nos reconoce a los españoles es por saber montar un buen sarao. Eso sí, lo ha hecho respetando todas las medidas de seguridad.

El Teatro Monumental de Madrid ha arropado a Blas durante su última actuación antes de poner rumbo a Países Bajos. Lo ha hecho acompañado de Tony Aguilar y Julia Varela, los presentadores españoles de Eurovisión 2021.

“Gracias, me siento muy feliz de estar hoy aquí. Es un privilegio poder subirme hoy al escenario del Monumental por segunda vez”, ha empezado diciendo el joven. La primera vez, tal y como ha narrado, fue en un homenaje que prepararon para Pepe Sánchez, uno de los mejores baterías del mundo.

Una despedida musical

El murciano ha salido al escenario interpretando la versión en inglés de Voy a quedarme, llamada I’ll Stay. Acompañado solo del piano, el chorro de voz del artista ha llenado la sala. Pero no ha sido, ni mucho menos, la única canción que se ha animado a interpretar el joven. Luego ha interpretado La Bohème de Charles Aznavour. “Soy un gran amante de la música en francés y me encanta esa musicalidad que transmite”, ha dicho el joven.

Luego ha llegado el momento de interpretar uno de sus mayores éxitos musicales: Él no soy yo. Blas ha querido interpretar el tema con el que, entre otras cosas, consiguió su primer número 1 en LOS40 en solitario. Los últimos acordes del piano se han fundido con los primeros de In Your Bed, el primer single que lanzó el artista en solitario.

“La primera vez que estuve en un escenario, sinceramente, no me acuerdo. Creo que tendría cuatro años y cantaba canciones de Pimpinela”, ha empezado a narrar Blas sobre sus inicios. Luego ha continuado explicando cómo durante aquellos primeros años cantando, fantaseaba con lo que en unos días se va a cumplir: “Ya fantaseaba con estar un día aquí, en el Festival de Eurovisión. Este año voy a estar allí. Voy a cumplir el sueño de ese niño”. Ha sido entonces cuando Blas ha cantado el tema Voy a quedarme, ya en español.

Detalles sobre su actuación en Róterdam

Tras el pequeño concierto, Tony Aguilar y Julia Varela, los presentadores españoles de Eurovisión 2021, han querido acompañar a la estrella en este momento tan especial. Una de las primeras cosas que ha dejado claro Blas es que está muy contento de interpretar su tema en castellano:

“Me siento muy afortunado de cantar en español. Somos los únicos que vamos a cantar en este idioma. Tenemos que llevar nuestro idioma por bandera porque no solo nos ven españoles en Europa, también muchos latinos que se quieren sentir identificados”.

Tenemos que llevar nuestro idioma por bandera

Julia Varela y Tony Aguilar en el Teatro Monumental de Madrid / Getty / Carlos Alvarez/Getty Images

Otra cosa de la que ha hablado Blas es del inicio de la actuación que llevará a Róterdam y, por lo que cuenta, va a apostar por empezar a capela: “Lo hemos querido hacer más especial. ¿Os acordáis del inicio de Whitney Houston en I Will Always Love You?, aunque no me quiero comparar con Whitney, hemos querido dejar ese espacio”.

La favorita de Blas Cantó de este año

Cuando Julia le ha preguntado sobre cuál es su canción favorita. “Tengo favoritos del corazón. Hay temazos este año, pero soy alguien a quien le llama la atención las historias que hay detrás”, ha empezado diciendo. De este modo, Cantó ha asegurado que es fan de Barbara Pravi: “Me ha cautivado ella. Me llamó mucho la atención su manera de ser. Es muy dicharachera como yo, no paramos de hablar”.

¿Tiene miedo Blas de la posición en la que va a quedar?

Blas también ha hablado sobre si le preocupa la posición en la que puede quedar en el certamen. Blas ha sido muy sincero y ha contestado lo siguiente: “Una mala posición como cualquier evento no te cambia la vida. Como me dijo mi mánager Magí Torres el otro día, que la suerte te pille trabajando. Creo más en el trabajo que cualquier posición, positiva o negativa”.

Una mala posición no te cambia la vida

Además, el cantante tiene claro que ya, debido a las extrañas circunstancias en las que le ha tocado representar a España en Eurovisión, ya ha hecho historia:

“Cuando me preguntan por la posición en la que voy a quedar es algo en lo que no pienso. Os parecerá raro que alguien diga esto. Yo voy a salir en los libros. Me van a recordar por haber sido el representante de España en 2020 y 2021. En mis sueños no cabía tanto. Así que me siento muy orgulloso”.

Sin duda, Blas ha tenido una despedida que nos ha dejado con muy buen sabor de boca. Ahora, desde LOS40, le deseamos toda la suerte del mundo. ¡A dejar sin aliento a Europa!