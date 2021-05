Blas Cantó: ¿tiene miedo de la posición en la que puede quedar en Eurovisión 2021?

Blas Cantó aterriza en Róterdam la próxima semana. El murciano es el representante de España en Eurovisión 2021, cuya final se celebra el próximo sábado 22 de mayo. El joven defenderá sobre el escenario la preciosa balada Voy a quedarme ante más de 200 millones de espectadores y espectadoras. ¡Una auténtica locura!

Para desearle toda la suerte del mundo e irse con las pilas cargadas, RTVE ha organizado un pequeño evento de despedida en el Teatro Monumental de Madrid. El joven ha estado arropado por la prensa y los presentadores de Eurovisión España: Tony Aguilar y Julia Varela.

Ha sido durante la rueda de prensa, tras interpretar cuatro canciones, cuando Blas ha contestado una pregunta que muchos se han hecho: ¿le da miedo al cantante la posición en la que puede quedar en el certamen?

“Una mala posición como cualquier evento no te cambia la vida. Como me dijo mi mánager Magí Torres el otro día, que la suerte te pille trabajando. Creo más en el trabajo que cualquier posición, positiva o negativa”, ha contestado el joven. Lo ha hecho de manera elegante y demostrando que es un artista de los pies a la cabeza.

El cantante ya va a pasar a la historia

Además, el cantante tiene claro que ya, debido a las extrañas circunstancias en las que le ha tocado representar a España en Eurovisión, ya ha hecho historia:

“Cuando me preguntan por la posición en la que voy a quedar es algo en lo que no pienso. Os parecerá raro que alguien diga esto. Yo voy a salir en los libros. Me van a recordar por haber sido el representante de España en 2020 y 2021. En mis sueños no cabía tanto. Así que me siento muy orgulloso”.

Sin duda, seguro que la voz de Blas cautiva Europa. Y es que, quede en el puesto que quede, estaremos muy orgullosos de él.