Blas Cantó presenta la versión en inglés de Voy a quedarme

Blas Cantó desveló hace algunas semanas que su idea era volcarse con su propuesta para Eurovisión 2021 y presentarla en diferentes idiomas para el público del festival más popular del momento. Y tras algunos días trabajando en ello, el solista ha presentado la versión en inglés de Voy a quedarme.

"Escribí Voy a quedarme con @dangelomusica @danhammond y @leroysanchez, quien se ha encargado desde hace unos años de ponerle voz a la mayoría de nuestras demos. Ayer me envió la adaptación en inglés de esta hermosa canción y me hizo llorar. Siempre he cantado en inglés, y hacerlo con esta historia es un sueño hecho realidad. Nació en el momento más difícil de mi vida, y la cantaré en uno de los mejores. @eurovision nos espera. ✨❤️" ha escrito el intérprete en su perfil oficial de Instagram.

Junto a este texto en sus cuentas oficiales en las redes sociales, Blas Cantó ha presentado un minuto de esta preciosa balada que dentro de un par de meses se convertirá en la candidata española para ganar Eurovisión 2021 en Países Bajos en la 65ª edición del festival.

Voy a quedarme, firmada por el propio Blas Cantó junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, es una emocionante y moderna balada que conserva influencias de grandes baladas clásicas y en la que Blas juega con todos sus registros vocales.

"Voy a quedarme es un trozo de mi corazón. Es un privilegio cantarle a Europa y al mundo una parte de mi vida. Estamos en el show business de aquí para allá cantando cosas diferentes e historias que a veces no nos pasan a nosotros. Sin embargo, lo que dice Voy a quedarme es muy real. Es esperanzador, me apetece cantarla y eso es lo mejor" explicó Blas Cantó a Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El murciano, que no pudo acudir con Universo el pasado año debido a la crisis del coronavirus, representará a España el próximo 22 de mayo en Róterdam en Eurovisión 2021. Para ir sumando adeptos a su actuación (cuya escenografía de momento sigue siendo un misterio) la idea de acercar su canción en diferentes idiomas además del castellano no puede ser más acertada.

Y hay que reconocer que Voy a quedarme suena muy bien en la lengua de Shakespeare. Se nota el sentimiento y el homenaje que Blas quiso rendirle a su abuela: "Esta canción es un homenaje para ella y un ejemplo de cómo los recuerdos consiguen embalsamar el paso del tiempo".