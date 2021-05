‘Supervivientes 2021’: Esta semana la lista de nominados incluye a seis concursantes

En el último programa de Supervivientes 2021 se ha producido la tan esperada unificación. Encallados y supervivientes de pleno derecho se han unido en un mismo grupo, aunque de momento, sus condiciones serán muy diferentes. Los encallados serán los lacayos del resto de compañeros y, además, estarán todos nominados.

A Lara Sajen, Sylvia Pantoja, Alexia Rivas y Agustín Bravo había que unir a dos supervivientes más y esas las han decidido entre ellos con sus votos en la palapa.

Nominaciones

Melyssa y Tom han votado juntos y parece que se han puesto de acuerdo porque los dos le han dado un punto a Alejandro. También le ha dado un punto al ex de Isa Pantoja, Gianmarco porque “no me gusta la forma en la que me habla”.

Alejandro le ha devuelto el voto al italiano. Pensaba dárselo al francés, pero ha cambiado en el último momento visto el punto que le ha dado a él.

El que sí le ha dado el voto a Tom ha sido Carlos Alba. “Le da siempre mucha caña a Albalá y sé que Albalá tiene mucha fuerza y hay que apoyarle en lugar de darle tanta caña”, exponía como motivo.

Valeria Marini le ha dado su voto a Omar Sánchez “porque ha continuado con la historia de la insoportable. Estoy segura que en una semana se va a arreglar todo, pero ayer pasé la noche llorando”. El novio de Anabel Pantoja le ha devuelto el voto a la italiana.

Nominados definitivos

De esta manera, el nominado del grupo ha resultado ser Alejandro Albalá. Por otro lado, Olga Moreno, que es la nueva líder, le daba su voto a Valeria Marini.

De esta manera, seis personas resultan nominadas: los cuatro encallados y Alejandro y Valeria. Es hora de empezar a votar. El expulsado tendrá que batirse en un segundo duelo con Lola y Palito que, una semana más, siguen disfrutando del concurso desde Playa Destierro.