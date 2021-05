‘Supervivientes 2021’: Jorge Javier Vázquez confiesa que se acuesta y se levanta con Tom todos los días

A estas alturas nadie duda de que lo que hay entre Jorge Javier Vázquez y Tom Brusse es un tonteo en toda regla. Al presentador le gusta sacarle los colores al francés. Y lo hacía en La casa fuerte y ahora, ha seguido con esa costumbre en Supervientes 2021.

Hasta tal punto llega la obsesión del presentador por el concursante que le ha inspirado para ponerle nombre a un nuevo inquilino de su casa y quiso compartirlo con él.

“Tom, ¿sabes que el martes vino a la sección de Sálvame un perrito que se llamaba Koke y lo tengo en casa de acogida? Me encantó porque tenía mucho miedo. Y le he cambiado el nombre porque no me gustaba el nombre, ¿sabes cómo le he puesto?”, le contaba con esa voz sugerente y de conquistador que pone cada vez que habla con él.

Koke es un perro de cuatro años que vivió con una familia hasta que sus dueños se cansaron de él y lo abandonaron. Pero como buen perro fiel, él volvía a su casa siempre y lo que encontraba, en lugar del amor de sus amos, era una paliza. Finalmente fue rescatado y ahora, Jorge Javier lo ha acogido en su casa mientras encuentra una nueva familia que le ayude a superar todos los miedos que ha adquirido con ese trato que ha recibido.

Si quieres adoptar a Koke, escribe a santuariohappyland2@hotmail.com porque tiene ganas de dar y recibir mucho amor 🐶❤️ https://t.co/bmJdOMQrdM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 4, 2021

Un Tom en la vida de Jorge Javier

Pues bien, Koke ya no se llama Koke. Finalmente, el presentador desvelaba que su nuevo perrito de acogida se llama Tom y está viviendo con él, comparten día y noche. “Es que, de verdad, Jorge, estoy aquí pasándolo mal y, de verdad, a veces quiero volver a Madrid solo para verte”, le respondía el francés tras conocer la anécdota.

“No me vendas alfombra que ya tengo”, respondía Jorge Javier a su peloteo. Queda en el aire si algún día el tonteo de ambos llegará a algo. De momento, era turno de nominar.

Eso sí, por ahora Jorge Javier ya tiene un Tom en su casa.