La brutal discusión entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en ‘Sálvame’: “Te cojo la cabeza y te la reviento”

La tarde ha estado movida en Sálvame. Este mismo viernes, 7 de mayo, el espacio presentado por Paz Padilla de Telecinco ha sido testigo de una fuerte discusión entre Rafa Mora y Anabel Pantoja.

Los colaboradores se han levantado la voz de tal manera que los propios compañeros han tenido que intervenir. De hecho, la pelea ha terminado con la sobrina de la Tonadillera abandonando el plató.

Rafa y Anabel nunca se han llevado bien, pero lo que ha ocurrido este viernes ha dejado claro que no se aguantan. El hecho ha ocurrido mientras que los colaboradores del programa estaban hablando sobre la relación entre Kiko Rivera y Anabel. Los primos se han distanciado en los últimos meses, tras que ella no haya querido posicionarse en la pelea que tiene Kiko con su madre Isabel por la herencia. Rafa Mora, amigo de Kiko, también ha querido opinar sobre el declive de la buena relación de los dos Pantoja. Eso sí, la situación ha llegado a un límite.

“Si palmo pongo 10.000 euros, los doy a la ONG que me digáis. 10.000 pavos y mi puesto de trabajo”, ha dicho el valenciano. En ese momento, Anabel se ha reído de sus palabras. A lo que Raga ha contestado enfadado: “Yo los tengo, no soy como tú”.

Rafa le ha mencionado lo que más le duele: la familia

Anabel, que hasta ese momento estaba tranquila, se ha levantado para encararse con el viceverso, preguntándole qué ha dicho. “Si los tuvieras pagarías el ascensor de tu padre. Págale el ascensor que va a la pata coja”, ha dicho Rada, tocándole lo que más le duele a Anabel: su familia.

La colaboradora se ha incendiado ante la burla de Rafa: “Mira, me cago en tu puñetera madre. Me voy. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, envidioso, asqueroso. Que yo a tu padre no le menciono. ¿Te estás enterando? La última vez que llamas a mi padre cojo. Te cojo la cabeza y te la reviento, payaso”.

Rafa le ha dicho que en ningún momento ha llamado cojo a su padre, negando lo ocurrido. Anabel le ha avisado que espera que nunca le pase nada malo a su familia: “Que no tengan tus padres una desgracia como tuvieron los míos. Me cago en tus puñeteros muertos”.

Anabel ha salido del plató junto a su compañera Gema López, quien ha intentado calmarla. Sin duda, un momento muy tenso que ha dejado a todos los presentes con un nudo en la garganta.