Así suena ‘Alto el fuego’, el regreso de Amistades Peligrosas por su 30º aniversario

La historia de Amistades Peligrosas puede relacionarse directamente con el nombre que eligieron para constituirse como dúo. A veces, las relaciones de amistad (o de algo más) resultan complicadas, y pueden llegar a acabarse. Cristina Del Valle y Alberto Comesaña llegaron a vender dos millones de discos en España durante la primera etapa de su andadura musical juntos, desde que publicaron su primer disco, Relatos de una intriga, en 1991.

Ahora, después de anunciar que iban a volver a unirse profesionalmente, ya podemos escuchar el primer adelanto de su nuevo disco. Coincidiendo con el 30º aniversario de su inicio en la industria de la música, ambos han decidido volver con un disco recopilatorio de sus grandes éxitos revisados y colaboraciones de otros artistas. Pero también incluyen un nuevo tema, que es que han elegido como single, y que lleva el título conveniente Alto el fuego.

La letra de esta nueva canción no puede ser más explícita, y refleja la intención de ambos músicos de dejar atrás los problemas del pasado y lanzarse de nuevo a los escenarios. "Dicen que no hay dos sin tres, se cumplen casi 30 años de aciertos y desengaños. Propongo un armisticio, que en lo que venga no haya estrés, un alto el fuego", son algunas de las frases que se pueden escuchar de su boca.

Alto el fuego se podrá escuchar por primera vez en directo el 25 de junio en el Teatro Rialto de Madrid, en el que será el primer concierto de una gira por España y Latinoamérica.

Así suena ‘Alto el fuego’, el regreso de Amistades Peligrosas por su 30 aniversario

"Alto el fuego nace del capricho del destino en un concierto y como se cumplen 30 años de aciertos y desengaños nos proponemos un armisticio desarmando nuestras armaduras y firmando la paz para seguir haciendo música y compartiendo este 30 aniversario con toda la gente que a lo largo de tantos años nos ha querido y seguido en tantos lugares del mundo. Hoy más que nunca firmamos un alto el fuego para dar paso a la música tan necesaria en estos tiempos" explicaba el dúo en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación.

Los músicos se conocieron en 1988, después de una grabación para la televisión. Ahí fue donde surgió la chispa entre la asturiana y el gallego, y decidieron tomar el mismo camino. Una mala gestión de lo sentimental y lo profesional hizo que se torcieran en ese recorrido, y ahí fue donde empezaron los problemas. En 2005 el dúo se separó definitivamente, y solo los vimos una vez más en el escenario cinco años después con motivo de un festival benéfico.