El sufrimiento de Amistades Peligrosas que rompió en el Nº1 de LOS40

Han pasado ya cinco años desde que empezaron a seducirnos Amistades Peligrosas con sus canciones y, a pesar de las desavenencias sentimentales entre Comesaña y Del Valle, han vuelto a conseguir la posición más codiciada de la música española, el Nº1 de los Principales. Es su tercer oro en la lista, tras los dos que tuvieron en el año 94, y lo hacen con este Me Quedaré Solo, con el conocimos como iba a ser su tercer álbum, La Profecía.

Los propios Alberto y Cristina saben con certeza cuales son las claves del éxito de esta canción: "La clave del éxito de Me quedaré solo yo creo que parte de la flauta, del pito-pito, que nosotros le llamamos. Luego que es una canción muy de verdad, que nace desde lo más profundo del sufrimiento y luego pues que es una canción muy pop donde mucha gente de sentirá muy identificada con ella. Una canción que Alberto compuso junto con Pedro, uno de los músicos de Semen Up. Y una mañana llegó con ella a las 7 de la mañana, después de habernos dado unos días de pensar y estábamos en una crisis personal muy fuerte, y me jarté de llorar. Es una canción que ya hablaba de la ruptura sentimental de Amistades, de los dolores y el dolor de la pérdida".

No cabe duda, de que los arreglos de la canción juegan también un papel importante: "El origen y la inspiración de estos arreglos: el nombre del grupo, Amistades Peligrosas, basado en la película, ya marcaba y daba esa pauta de la época del barroco con el vestuario, la estética, el concepto. Relatos de una intriga, hablaba de las cartas dentro de la corte, de seducción y de intriga. Nos abrió la vía a encontrar algo que en Amistades Peligrosas es muy característico: hemos cerrado el círculo con el vestuario, con la música y con el nombre. Todo va basado a la recuperación del barroco como la música pop del siglo XVIII".

Esta semana ha sido también muy prolífica en entradas nuevas en lista, de las que reseñamos la versión de Open Arms, una clásica balada rockera del grupo Journey en 1982, que Mariah Carey ha incluido en su exitoso álbum Daydream, y que entra directa al puesto 23.

En las otras entradas tenemos un poco de cada estilo musical triunfante: R&B latino con los puertorriqueños afincandos en Nueva York, Barrio Boyzzz, canciones pop en español con Carlos Izaga y el nuevo single de Greta y los Garbo, sencillos continuadores de éxito para Roxette o Elbosco, la electrónica bailable de Indiana, 2 Unlimited o The Shamen, y la irrupción en lista de un grupo alternativo de Wisconsin llamado Garbage, que con la escocesa Shirley Manson al frente está escalando rápidamente en los circuitos universitarios indies americanos... Estaremos atentos.

