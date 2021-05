Amaia Montero celebra el 25º aniversario de su carrera desde que entró en La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero está viviendo un intenso 2021 en el estudio de grabación dando forma al que será su nuevo proyecto musical. Un disco que se ha convertido en uno de los más esperados en el panorama nacional y del que de momento no existen demasiadas pistas. Pero entre sesión y sesión, la donostiarra ha tenido tiempo para recordar una de las efemérides más importantes de su carrera: su 25º aniversario en la música.

La solista ha recordado a través de sus redes sociales esta fecha que coincide con el momento en el que comenzó a cantar versiones y Pablo Benegas y el resto de miembros de La Oreja de Van Gogh le pidieron que se uniera al quinteto donostiarra más popular del siglo XXI.

"Lo mejor del viaje es el camino. Ahora lo sé. 25 años de carrera dan para mucho, traducirlos es imposible. Pero si tuviera que ponerlo todo en una botella para que se encontrara con el mar estaría llena de muchos momentos: los irrepetibles por maravillosos, los inolvidables por únicos y los que te hacen crecer por lo jodidos que son. Así que a pesar de romperme muchas veces ( más de las que me gustaría) y ponerme en pie (lo mejor de todo), sigo siendo una derrota segura y también la mejor travesía. Gracias música por ser mi ancla" ha explicado la cantante en su perfil oficial.

Buenos momentos y otros más jodidos como ella dice entre los que seguro incluye algunos de los últimos sinsabores que motivaron su adiós a algunas redes sociales. Hace 7 meses que Amaia Montero 'explotó' en un mensaje en el que parecía hablar claramente de su salida de la banda: "No es tan fácil como Amaia se fue. Como diría un gran amigo mío "nada es lo que parece…" Quizá "Amaia estaba muy cansada de todo eso hasta el punto de perder la ilusión por una de las cosas más ama la música". Siempre lo he dicho prefiero morir de pie que vivir de rodillas. #siemprelibre. No tienes idea de lo que me ha ayudado escribir esto por fin y eso que sólo he contado el título…no tienes ni idea de nada así que te pido respeto y que te olvides de mí".

Situaciones que "te hacen crecer" como explica la propia Amaia y que la han llevado a convertirse en una de las figuras imprescindibles del panorama musical español durante los últimos 25 años. En apenas 10 días se cumplirán 23 de su debut discográfico con aquel Dile al sol que les catapultó a la fama.

Y ojalá muy pronto podamos disfrutar también de su nuevo proyecto en solitario. Su quinto álbum de estudio está cada día más cerca y pese a las decenas de teorías sobre posibles lugares de grabación, posibles títulos... lo cierto es que de momento el secretismo es máximo.