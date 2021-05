Lola Índigo publica portada y fecha de ‘Spice Girls’, su nuevo single

Lola Índigo ya lo tiene todo preparado para el lanzamiento de su próximo disco, La Niña. De hecho, ha reseteado todo su instagram para empezar de 0 con este nuevo proyecto.

Una foto de una lata con el nombre del que será su segundo disco de estudio bastó para poner los dientes largos a todos sus seguidores, colegas de profesión incluidos. Desde Belén Aguilera al productor Selecta no podían aguantar su emoción en comentarios porque saliese ya.

Sin embargo, a Lola le encantan las sorpresas, y no se ha podido resistir a anunciar una antes del lanzamiento del álbum:

Llevará por título Spice Girls, y será su nuevo single. Parece que la artista llevará a rajatabla aquello que dijo de que se ha nutrido de sus años de adolescente para conceptualizar este nuevo trabajo. También ha fijado su fecha de lanzamiento: Saldrá el próximo 14 de mayo.

Aunque el título invita a pensar que es una colaboración, Mimi Doblas no se ha pronunciado más al respecto. Sin embargo, sí que a publicado una foto caracterizada como la mítica girlband inglesa que ha multiplicado las ganas de verlo por mil.

Como último avance, un trozo de la letra. "Esta vida es divertida pero igual no es para mí / nadie me conoce mucho pero todos creen que sí / y aunque Ibiza la gozamos no me quedo allí a vivir / ya me comí el escenario, lo que quiero es comerte a ti", reza alguna parte de lo que será el próximo single de la extriunfita. ¿Ganas de oír Spice Girls?