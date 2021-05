Conoce a Princesa Alba, la promesa chilena de la música urbana

Princesa Alba es una de esas artistas a las que no deberías perder la pista. Y es que ha demostrado tener una gran versatilidad en esto de la música. Tanto es así que estilos como el R&B, el funk, la música disco y el pop han pasado por sus proyectos musicales.

Pero ahora, la artista chilena está dispuesta a dar de qué hablar en la escena de la música urbana con su nuevo álbum. Como avance ha presentado Acelero, un tema de reggaeton con claras influencias del synth pop. De nuevo, deja claro que es toda una melómana.

Los comienzos de Princesa Alba se remontan al 2017, cuando lanzó My Only One. Una apuesta arriesgada pero en la que declaraba su pasión por el fútbol y el club Colo Colo. Pero esta propuesta fue aceptada y poco a poco se posicionó entre las mayores promesas de la música en su país.

El amor por su música fue creciendo, lo que le animó a lanzar su Del Cielo Mixtape, mezclando sonidos urbanos, producción pop y toques electrónicos. Posteriormente, temas como Convéncete, Me Equivoqué y Mi Culpa, entre otros, fueron completando su discografía.

Princesa Alba también ha registrado algunas colaboraciones con artistas como Louta o Gianluca. Además, Alizzz ha trabajado en algunos de sus proyectos. Está claro que cada vez son más los que caen rendidos ante su talento.

Y es que ahora nuestra protagonista aterriza con una nueva propuesta dispuesta a levantarnos de la silla y levantar nuestras ganas de perreo. Sus canciones son cercanas y reflejan un romance con el que muchos pueden sentirse identificados. Si a esto le acompaña una estética única, el proyecto de Princesa Alba no pasa desapercibido.

Y tú, ¿te animas a escucharla?