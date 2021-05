Antonio Cardiel habla del papel que jugaron las drogas en la historia de Héroes del Silencio

Antonio Cardiel es el hermano de Joaquín, el que fuera bajista de Héroes del Silencio. Pero es también el autor de Héroes de leyenda, la biografía que acaba de lanzar sobre el grupo zaragozano que tuvo una proyección internacional como pocos grupos españoles.

Un grupo que, pese a que su discográfica quiso presentar como un grupo de pop dando carnaza a los críticos para tacharles de grupo para adolescentes, demostraron con su quehacer que estaban más cercanos al rock destinado a un público más abierto. Y como todo grupo de rock hicieron bandera de aquel mítico ‘sexo, drogas y rock and roll’.

“También se exagera mucho todo esto. Cuando les dices ‘sexo, drogas y rock and roll’… ¿sexo?... bueno, bien, pero la gente se cree que es cada día, que a todas horas hay sexo, hay rock and roll y drogas. Claro que lo había, tenían 22 años e iban de gira y hacían lo que les daba la gana. Pero se mitifica muchísimo todo eso”, asegura Cardiel.

Él estuvo muy cerca del grupo y no fue testigo de demasiados desfases. “Yo vi tan poco de eso, tal vez porque iba yo con mi mujer y se comedían más. Claro que se divertían y nos divertíamos, pero de ahí, al mito del rock and roll, el sexo y las drogas, hay una distancia abismal. Por supuesto que lo hicieron, que se divirtieron, pero yo los vi bastante serenos en ese sentido. Nunca tuvieron ningún problema con ninguna sustancia”, relata.

Canciones con y sobre drogas

También confirma que Sirena varada fue la única canción que compusieron bajo los efectos de las drogas. Fue una Nochevieja en la que consumieron y se metieron en el estudio. Pero no era lo habitual.

“Para ellos, si había algo de alcohol y drogas era después de un concierto. Jamás tomaban una sola cerveza o un porro o lo que fuera, antes de un concierto. Y trabajando en composición, tampoco. Para ellos, ese aspecto de vida en carretera era algo que era para la fiesta post concierto. Unas veces las hubo y otras, no”, explica.

No niega que hubiera drogas porque era evidente. “Las hubo, claro que las hubo. Ellos llamaron a una de sus giras El camino del exceso, ellos lo han reconocido. Enrique ha hablado muchísimo de que se deberían legalizar las drogas y ha ensalzado siempre las drogas naturales, tipo marihuana, peyote, hongos… y las artificiales, el alcohol, la cocaína, las anfetaminas, no le gustaban” asegura, aunque reconoce que las probaron.

Y aunque es complicado explicar de qué van las letras de sus canciones, sí se sabe que hay algunas que giraban en torno a este tema. Por ejemplo, Maldito duende, aunque no era la única.

“Letras sobre drogas hay alguna. Medicina húmeda, es la que habla de los hongos de los chamanes mexicanos. Utiliza un vocabulario que, si no sabes mucho del tema, no te enteras. Y lo de cuarto menguante se sabe ahora, pero antes no lo sabía nadie. Es muy metafórico escribiendo y por letras es muy difícil saber cuándo está hablando del tema o no. Y tampoco son tantas”, admite.