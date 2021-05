Sara Carbonero ha querido decir algo tras pasarse por el concierto de Vanesa Martín

Este 9 de mayo se ha puesto fin al estado de alarma y aunque algunos se han desmadrado y se han olvidado de que el virus sigue presente, otros se lo han tomado con más calma, pero sin dejar de disfrutar de este nuevo avance en la pandemia.

Llevamos tiempo apostando por la cultura segura y parece que poco a poco se van dando pasos de gigante. Vanesa Martín daba un concierto en el Wizink Center de Madrid que nos aproximaba a esa normalidad que tanto echamos de menos.

Y entre los muchos espectadores que disfrutaban de esta vuelta a los escenarios estaba Sara Carbonero que no ha dudado en compartir unas palabras al respecto. “‘Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser cautos, pero tenemos que VIVIR y tenemos que arañar esa normalidad que perdimos hace ya un año y dos meses’. Maravillosa, brava @vanesamartin_ anoche en el @wizinkcenter en ese espejismo de normalidad que vivimos y disfrutamos como si se tratase de una primera vez”, compartía junto a una imagen del concierto.

Y terminaba dirigiendo junas palabras directamente a la cantante: “Aunque aún se nos note la madera rota, porque esto sana lento, cogimos aire y volamos de tu mano, amiga. ¡Gracias por tu energía!”.

La respuesta de Vanesa

Unas palabras tan bonitas y de tanto apoyo no podían más que tener una respuesta de la protagonista. La malagueña no ha dudado en contestar y explicar lo que ha supuesto volver a los escenarios.

“Y que vinieras y vivieras en primera persona todas las medidas de seguridad por el recinto y nosotros mismos. Cantar, contar historias, reponernos, ser conscientes de lo vivido y lo que aún queda. Arañar ganas sin poder aún abrazar libremente a cualquiera, ser honestos con la fuerza de querer seguir adelante... Mientras, entre tanto, me encontraba alguna vez el reflejo de tus ojos inyectando vida. Y pensaba ‘la música nos salva’❤️ Gracias bonita”, expresaba con el mismo cariño y con la esperanza de un futuro con más luz.

Un concierto con esperanza

Vanesa estaba pletórica tras una noche mágica. “He imaginado tantas veces este momento. Os he echado tanto de menos. Me siento muy afortunada, doy GRACIAS a lo que mamé de mis padres porque me enseñaron a amar sin tapujos, a quemarropa, todo lo que me hace bien y feliz. Tremendo equipo me acompaña, humano y profesional. Ahora es un Sí intermitente, para que en un tiempo sea un Sí fijo y directo. Disfrutemos de la cultura segura por favor. Acortemos distancias a este momento tan difícil. Enseñémosle a la vida que también participamos intensamente”, escribía en redes.

Y no dudaba en dar las gracias a los que quisieron acompañarla en un concierto tan especial por lo que significaba. “@marinacarmonaoficial te quiero a ti y a tu voz de primavera, la química es algo natural!!”, expresaba, “@danifdezmusic sorpresa y horizonte!! Primera de muchas, lo sé!! Tipazooooo eres!♥️ 💥💥💥💥💥💥GRACIAS MADRID 💥💥💥💥💥 Sois 🔥". Y no eran los únicos, que Lola Índigo también se pasó por allí.

Esto no es más que el principio de lo que está por llegar.