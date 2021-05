Rosalía no solo ha conquistado a medio mundo por sus atrevidas canciones y sus sentidas letras, la artista posee un talento innato no solo para la música sino también para la moda. La intérprete de Aute Cuture marca tendencia con todo aquello que se pone y en esta publicación, no iba a ser menos.

Hace tan solo unas semanas que los fans de Rosalía recibían malas noticias en cuanto a los nuevos lanzamientos de la cantante, y es que Rebeca León, su mánager afirmaba en una entrevista que el tercer álbum de la cantante tendría que esperar, unas palabras que no gustaron nada a los fans de la catalana.

Sin embargo, este nuevo álbum de Rosalía tendrá que esperar, pero la cantante no olvida ni un minuto a sus fans y comparte con ellos fotografías tan bonitas como esta última.

La artista ha sorprendido a sus más de 16 millones de seguidores en Instagram con una fotografía en la que aparece ella con un conjunto blanco formado por una minifalda que le marca una figura de escándalo y una camisa. El toque especial a este conjunto lo daba su bolso con forma de box de comida china.

Sobre esta publicación en la que muchos de sus seguidores comentaban lo bien que le siente toda prenda que se ponga, la cantante escribía: "Te traigo la cenaa???", una proposición que muchos de sus fans aceptarían sin dudarlo ni un segundo.

El comentario de Jon Kortajarena

Entre los muchos mensajes de cariño y los halagos que ha recibido la artista, el actor Jon Kortajarena no ha dudado en mostrar también su admiración hacia Rosalía, de hecho, el artista comentaba publicamente: "Que bonita eres ❤️" sobre la imagen de la catalana