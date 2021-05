Del bolso de corazón a la falda que llevó en los Grammy: los objetos de Amy Winehouse que salen a subasta

Amy Winehouse se ha convertido en una de las artistas más aclamadas del siglo XXI. Su voz, su imagen y su personalidad marcaron la industria musical gracias a temazos como Rehab, Back to Black o You Know I’m no Good. Por desgracia, la joven nos abandonó con tan solo 27 años en 2011, falleciendo y dejando a millones de fans con el corazón en un puño.

Este 2021, cuando se cumple una década de su muerte, la familia de la diva pop ha decidido subastar algunos de sus objetos personales. Lo hacen por una buena causa: obtener beneficios para la Fundación Amy Winehouse que apoya a jóvenes que tienen problemas de adicciones.

La fundación fue creada por los padres de la estrella, Mitch y Janis, quienes querían que el nombre de su hija ayudase a miles de personas a salir de las adicciones. Y es que la joven falleció por una intoxicación alcohólica.

La institución encargada de subastar estos objetos será Julien’s Auctions, con sede en Beverly Hills. De este modo, aquellas personas que estén interesadas en adquirir alguno de los elementos de Amy tendrán que acudir a la ciudad los días 6 y 7 de noviembre.

Entre los objetos que se subastarán hay de todo: desde vestidos hasta zapatos, pasando por accesorios que la cantante lució en premios. También habrá artículos más personales de la cantante, que formaban parte de su vida.

Amy Winehouse llevando el vestido verde que se subastará en noviembre / Getty / Srdjan Stevanovic/WireImage

Un vestido muy especial

Uno de los objetos que estarán en la subasta el es el vestido que la intérprete de Back To Black lució en la actuación en Belgrado de su gira del Festival de verano 2011, una de los últimos shows que dio.

Se trataba de un vestido corto hecho a medida de color verde que todos los fans de la artista reconocerán. Diseñado pro Naomi Parry, la estilista detrás de la diva, se trata de una prenda muy especial que podría ser uno de los objetos más valiosos de la subasta.

Otra prenda que estará dentro de la subasta es la falda negra y naranja de Tina Kalivas con la que Amy vivió una de las noches más mágicas de su carrera: la de los Grammy 2008. En esos premios la artista se llevó cinco premios.

El bolso de corazón, que Amy llevó en unos premios Brit, también estará en la subasta / Getty / Ian West - PA Images

Su bolso con forma de corazón y forro de terciopelo también estará en la subasta. ¿Quién pujará por él?

Sin duda, Amy Winehouse sigue estando muy presente en la cultura pop actual y millones de personas continúan escuchando su música diariamente.