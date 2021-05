La foto de ‘Los Protegidos’ con “el del pelito en la cara y el culebrilla” que ha enamorado a sus fans

Cada vez queda menos para que podamos ver los nuevos episodios de Los Protegidos. En tiempos donde los remakes y los reboots vuelven, Atresmedia está apostando por el efecto nostalgia. Tras el reencuentro de Física o Química y la nueva temporada de Los Hombres de Paco, la siguiente serie que regresará a nuestras vidas es Los Protegidos.

La ficción se convirtió en una de las más recordadas por una generación de jóvenes que crecieron pendientes de la relación entre Sandra (Chispitas) y Culebra. Además, de enamorarse de cada uno de los miembros de la bonita familia con superpoderes que protagonizaba la ficción.

Tras la tercera temporada y cuarenta episodios, la ficción dijo adiós en 2012. Ahora, casi una década después, sus protagonistas vuelven a la carga. Lo hacen en una nueva tanda de episodios donde veremos qué habrá sido de aquellos niños que formaban la familia Castillo. De este modo, el elenco original volverá a dar vida a sus personajes.

De este modo, Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández, Mario Marzo, Daniel Avilés, Gracia Olayo, Óscar Ladoire y Javier Mendo recuperan sus personajes. De hecho, ya pudimos ver la primera foto oficial de la serie, donde la familia Catillo sonreía a cámara.

Culebra y Lucas, los protagonistas de la nueva foto

Ahora, Mario Marzo, quien da vida a Lucas, ha compartido una nueva imagen que ha sorprendido a los fans de la serie. Se trata de un selfie donde lo vemos junto a Luis Fernández. En blanco y negro, los dos actores demuestran que siguen teniendo el mismo buen rollo que siempre.

“Rodando, que es gerundio”, ha escrito el actor en Instagram junto a la foto. En Twitter ha hecho referencia a sus personajes con la misma imagen: “El del pelito en la cara y el culebrilla”.

Por su parte, Luis ha comentado la imagen. Lo ha hecho con mucha gracia: “A quien madruga buena sombra le cobija ... estoy q me ruedo encima, no me hagan corrillos señores ... TENSIÓN TENSIÓN”.

Sin duda, nos morimos de ganas de ver esta nueva tanda de episodios. Por suerte, cada vez está más cerca.