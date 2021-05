Sandra Pica ya está en ‘Supervivientes’ para dejar a Tom Brusse: “Quiero romper con él”

Sandra Pica (La isla de las tentaciones 2) anunció que empezaba a tener dudas de su relación con Tom, desde que él se marchara a concursar en Supervivientes 2021 y ella se quedara defendiéndole en plató.

Así lo comunicó a Jorge Javier Vázquez que se quedó atónito y el programa le ofreció viajar a Honduras para intentar resolver sus dudas.

Ella aceptó y ya está allí. Aunque no será hasta mañana, martes, en 'Conexión Honduras' cuando se reencuentre con el francés, la ex tentadora ha confesado su intención de dejar la pareja:

"Quiero decirle a Tom las dudas que tengo, explicarle cómo he llegado a este punto, lo que siento y he dejado de sentir.", empezó explicando.

Preguntada por tal decisión, ella la argumentó: "Me he dado cuenta de que tengo 22, que quiero vivir, ser feliz y cuando se ha ido me he sentido feliz. He vuelto a ser la persona que era antes, a quererme, a disfrutar de mí y de mi vida. Ahora tengo la valentía de ser sincera conmigo misma, él es especial en mi vida, le quiero pero a veces no es suficiente. Siento amor por él pero no de la misma forma".

Por lo que fue aún más clara: "Quiero romper con él. A veces querer es dejar ir". Y ante la pregunta del presentador sobre si tiene una nueva ilusión: "Mi nueva ilusión soy yo misma".