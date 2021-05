Jennifer López y Ben Affleck, cazados de escapada: ¿Se confirma el fenómeno Bennifer?

El fenómeno Bennifer está de vuelta con más fuerza que nunca. ¿Han vuelto Jennifer López y Ben Affleck? ¿Qué está pasando con uno de los romances más sonados de Hollywood? Hace unos meses supimos que la cantante lo había dejado con Álex Rodríguez arguyendo que preferían seguir su relación como "mejores amigos" ya que no estaban hechos el uno para el otro. Por las mismas fechas Affleck anunciaba su ruptura con la actriz cubano-española Ana de Armas. Debió ser doloroso, porque hasta vimos cómo un hombre sacaba los posters de la actriz de la casa de Affleck y los lanzaba a la basura.

En cualquier caso, ambos están solteros y los rumores sobre una posible reconciliación se han acrecentado después de que varias fuentes sostuvieran que Affleck y López parecen haber recuperado su relación de amistad. Y quizás algo más. Ya sabemos que la rumorología es una de las especialidades de Twitter, pero ahora parece que el tabloide TMZ ha cazado in fraganti a la pareja en un viaje al Parque Nacional de Yellowstone, en Montana.

Según informa este medio, Ben y Jen estaban en el restort Big Sky de Montana. Se alojaron en el mismo centro y se los vio juntos paseando por los alrededores. Algunas fuentes cercanas al medio insinuaron que ambos volaron juntos hasta el este estado y luego, de vuelta, los dos compartieron jet privado a Los Ángeles. Algunas fotografías parecen confirmar que ambos estuvieron allí. ¿Coincidencia? Es difícil pensarlo.

El tabloide sensacionalista, cuyas noticias hay que tomarlas con pinzas, sostiene, además, que una fuente cercana los vio en Montana muy pegados y se comportaban como si fueran una pareja.

Todos estos rumores no tendrían demasiada importancia de no ser por que ambos están solteros después de romper sus relaciones. Y, si tenemos en cuenta que JLo y Affleck estuvieron juntos desde el año 2000 hasta el 2004 y que si se rompió su relación fue porque él no soportaba la presión mediática y no por desamor, lo cierto es que este 2021 pandémico podría ser el ideal para retomar ese viejo romance y reconvertirse en una de las parejas más famosas de Hollywood.