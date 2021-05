Esto es lo primero que dijo Antonio David tras enterarse del documental de Rocío Carrasco

Han pasado ya dos meses desde que la serie documental sobre Rocío Carrasco se estrenase en Telecinco. Desde el momento en el que se anunció el programa, el mundo del corazón ha tomado un giro de 180 grados, enfocando casi todo su contenido en las vivencias de la hija de la más grande.

Fue Sálvame el programa que anunció que el contenido que tenía preparado Telecinco. Ese mismo día, entre los colaboradores y colaboradoras, estaba Antonio David Flores. El ex marido de Rocío se quedó sin palabras cuando vio que ahora iba a ser ella quien contase su versión de los hechos. Y es que, tras veinte años callada, Rociíto iba a plantar cara a todas las cosas que se han dicho en los platós de televisión durante toda su vida. De este modo, David Flores por primera vez no iba a poder controlar el asunto.

Aunque aquel día el ex guardia civil se quedó callado en plató, ahora, gracias a Carlota Corredera, sabemos cuáles fueron sus primeras palabras tras ver que Carrasco había grabado este documental.

“Sabía que lo iba a hacer porque Rocío no tiene dinero”, fue la primera reacción del exmarido de Carrasco.

“Cuando acaba el programa, yo me acerco a él tras esos tres minutos de silencio. Estaba destrozado y lo primero que me dice él es que ya sabía que iba a hacer algo así porque sé que no tiene dinero, sé que le ha ido mal en el espectáculo y me lo olía”, ha continuado explicando.

La presentadora también ha confesado que intentó conocer detalles sobre el documental: desde si estaba ya grabado entero hasta con quién lo había hecho.

Esta confesión la han hecho tras que los colaboradores del programa viesen una imágenes inéditas de Olga Moreno en Supervivientes hablando sobre el trabajo de su marido en Sálvame.