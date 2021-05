Úrsula Corberó presenta su impactante primera producción de fotos y el veredicto es unánime

Úrsula Corberó es de esas actrices que no sigue convencionalismos y que ha demostrado tener un estilo y un carácter muy personal que te puede gustar o no, pero es el suyo y la hace reconocible. Y lo cierto es que, a una inmensa mayoría les gusta. De ahí que sus seguidores en Instagram no dejen de crecer y esté a punto de alcanzar los 21 millones.

Es arriesgada y valiente en las decisiones con su estilismo. Su nuevo corte mullet seguro que se va a ser imitado por muchas y sus maquillajes nunca pasan desapercibidos. Ambos lucen con mucha fuerza en una de las sesiones más especiales para ella.

“• Aloha babe •”. Así nos daba la bienvenida a una colección de retratos suyos que tienen un especial significado para ella. “He producido mis primeras fotos con un equipo soñado y me siento mazo business woman 🐹”, explicaba.

Desde luego, si lo que quería era impactar, lo ha conseguido. Un peinado atrevido con ciertos toques tribales, un maquillaje llamativo, unas uñas que poco tendrían que envidar a las de Rosalía y un look pijama en tono naranja con el que no todos se atreverían. Ella sí, y le sienta de maravilla.

Aplaudida obra de arte

Fotos a cargo de Arale Reartes y arte de Elena Barroso Bedoya. Porque no todo el mérito es suyo, aunque tenga mucho que ver en el resultado final. Desde luego, el veredicto unánime ha sido positivo. No ha dejado de recibir mensajes de apoyo.

Lo que no ha explicado es qué fin tiene esta sesión de fotos, aunque tampoco es que le haga falta ningún objetivo más que el de disfrutar de un trabajo artístico. La actriz está que lo peta y no sólo porque esté a punto de estrenar la quinta temporada de La casa de papel.

También se ha convertido en una chica Hollywood y el próximo octubre estrenará Snake Eeyes, la nueva peli de la saga G.I. Joe en la que dará vida a la baronesa Anastasia Cisarovna que antes interpretaba Sienna Miller.